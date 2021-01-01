У Луцьку збудуть новий сучасний спортмайданчик





Відкриті торги на капітальний ремонт спортивного майданчика на платформі ProZorro оголосив департамент молоді та спорту Луцької міської ради, пишуть



Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 4 серпня. Очікувана вартість робіт – 958 064 гривні.



Облаштування спортивного майданчика включатиме розбирання асфальтобетонних покриттів, металевої огорожі, обрізування одиночних кущів, корчування пнів, розробку ґрунту, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів, одношарових основ з щебню, покриттів із бруківки, одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, покриттів із гумового грануляту, гранул кольорового каучука та поліуретану, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, монтаж дрібних металоконструкцій, баскетбольних щитів, кілець, футбольних воріт, волейбольної стійки та сітки, встановлення металевого огородження тощо.



Здати в експлуатацію спортмайданчик мають до 15 грудня 2022 року. Однак за умови достатнього фінансування об’єкт буде зроблено до 15 грудня цього року.



Гарантійний термін становитиме п’ять років.



Нагадаємо, цього року в Луцькій міській територіальній громаді планують облаштувати мінімум п’ять спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Окрім вулиці Привокзальної, їх відкриють на проспекті Відродження, 5, на проспекті Волі, 9, на вулиці Кравчука, 26, 26а, 28 та в Жидичині.



Окрім того, департамент житлово-комунального господарства оголосив тендер на поточний ремонт дитячого обладнання на території Луцької громади. На ремонт дитячих майданчиків, розташованих у мікрорайонах ТГ, до 30 вересня витратять близько 200 тисяч гривень.



На фото – спортивний майданчик поблизу центрального парку Луцька.

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