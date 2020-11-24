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Андрій Шевченко йде з посади тренера збірної України

Андрій Шевченко йде з посади тренера збірної України
Головний тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко йде з посади.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив, що сьогодні закінчився його контракт з Українською асоціацією футболу. На посаді головного тренера він був 5 років згідно з підписаним документом.

"Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди.

Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - написав Шевченко.

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Теги: головний тренер, футбол, Андрій Шевченко
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