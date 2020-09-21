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У головний річках України знайшли залишки препаратів від Covid-19

У головний річках України знайшли залишки препаратів від Covid-19
У воді головних річок України виявили залишки медичних препаратів, які застосовуються в лікуванні коронавірусних захворювань.

Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дом", пише "Zaxid.net".

За його словами, недавно було проведено первинний аналіз (скринінг) трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.

«Перевіряли воду на 3,2 тис. речовин – це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 тис. речовин – це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, дійсно, якісь забруднювальні речовини є», – сказав Хорєв.

Екологи з'ясували, що в українських водах відзначається дуже велика кількість цинку, також виявлені пестициди, але не в дуже великій кількості. Фіксуються і метали, при цьому в воді фактично немає ртуті. Також є сліди фармпрепаратів у воді.

«Ковідних» препаратів дуже багато. Те, що входить саме до «ковідного» протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди. У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді – це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі», – розповів він.

Хорєв зазначив, що дуже велика проблема – наявність фосфатів, які застосовуються при виробництві мийних засобів.

«Вони, по-перше, погано чистяться, і тому наявні постійно в наших стічних водах через те, що очисні споруди з ними не можуть впоратися. Є два способи у світі, як борються з фосфатами: або будувати дорогі очисні споруди, або їх забороняють у використанні мийних засобів», – сказав він і зазначив, що Україна пішла другим шляхом – ввела обмеження на використання фосфатовмісних засобів, але вони почнуть діяти лише з 2023 року.

За його словами, скринінг трьох головних водних басейнів показав, що в порівнянні з країнами Європи «у нас не найгірша ситуація».


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Теги: головні річки, перевірка, препарати, коронавірус
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