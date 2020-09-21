У головний річках України знайшли залишки препаратів від Covid-19





Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дом", пише



За його словами, недавно було проведено первинний аналіз (скринінг) трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.



«Перевіряли воду на 3,2 тис. речовин – це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 тис. речовин – це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, дійсно, якісь забруднювальні речовини є», – сказав Хорєв.



Екологи з'ясували, що в українських водах відзначається дуже велика кількість цинку, також виявлені пестициди, але не в дуже великій кількості. Фіксуються і метали, при цьому в воді фактично немає ртуті. Також є сліди фармпрепаратів у воді.



«Ковідних» препаратів дуже багато. Те, що входить саме до «ковідного» протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди. У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді – це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі», – розповів він.



Хорєв зазначив, що дуже велика проблема – наявність фосфатів, які застосовуються при виробництві мийних засобів.



«Вони, по-перше, погано чистяться, і тому наявні постійно в наших стічних водах через те, що очисні споруди з ними не можуть впоратися. Є два способи у світі, як борються з фосфатами: або будувати дорогі очисні споруди, або їх забороняють у використанні мийних засобів», – сказав він і зазначив, що Україна пішла другим шляхом – ввела обмеження на використання фосфатовмісних засобів, але вони почнуть діяти лише з 2023 року.



За його словами, скринінг трьох головних водних басейнів показав, що в порівнянні з країнами Європи «у нас не найгірша ситуація».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У воді головних річок України виявили залишки медичних препаратів, які застосовуються в лікуванні коронавірусних захворювань.Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсівв ефірі телеканалу "Дом", пише "Zaxid.net" За його словами, недавно було проведено первинний аналіз (скринінг) трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.«Перевіряли воду на 3,2 тис. речовин – це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 тис. речовин – це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, дійсно, якісь забруднювальні речовини є», – сказав Хорєв.Екологи з'ясували, що в українських водах відзначається дуже велика кількість цинку, також виявлені пестициди, але не в дуже великій кількості. Фіксуються і метали, при цьому в воді фактично немає ртуті. Також є сліди фармпрепаратів у воді.«Ковідних» препаратів дуже багато. Те, що входить саме до «ковідного» протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди. У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді – це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі», – розповів він.Хорєв зазначив, що дуже велика проблема – наявність фосфатів, які застосовуються при виробництві мийних засобів.«Вони, по-перше, погано чистяться, і тому наявні постійно в наших стічних водах через те, що очисні споруди з ними не можуть впоратися. Є два способи у світі, як борються з фосфатами: або будувати дорогі очисні споруди, або їх забороняють у використанні мийних засобів», – сказав він і зазначив, що Україна пішла другим шляхом – ввела обмеження на використання фосфатовмісних засобів, але вони почнуть діяти лише з 2023 року.За його словами, скринінг трьох головних водних басейнів показав, що в порівнянні з країнами Європи «у нас не найгірша ситуація».

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