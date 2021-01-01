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Лучанка шукає своє елітне авто, яке вночі викрали невідомі

Лучанка шукає своє елітне авто, яке вночі викрали невідомі
У Луцьку вночі невідомі викрали автомобіль Lexus RX450h.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила власниця автівки Алисеевич Татьяна, – Під прицілом.

«Луцьк! Прошу допомоги!! Вкрали авто, може стояти десь в дворах або на стоянках, будьте уважні та небайдужі, це може трапитись с кожним! Особливі прикмети – на передньому бампері відсутні протитуманки», – йдеться у дописі.
Лучанка шукає своє елітне авто, яке вночі викрали невідомі

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Теги: викрали авто
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