Лучанка шукає своє елітне авто, яке вночі викрали невідомі
Сьогодні, 21:09
У Луцьку вночі невідомі викрали автомобіль Lexus RX450h.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила власниця автівки Алисеевич Татьяна, – Під прицілом.
«Луцьк! Прошу допомоги!! Вкрали авто, може стояти десь в дворах або на стоянках, будьте уважні та небайдужі, це може трапитись с кожним! Особливі прикмети – на передньому бампері відсутні протитуманки», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила власниця автівки Алисеевич Татьяна, – Під прицілом.
«Луцьк! Прошу допомоги!! Вкрали авто, може стояти десь в дворах або на стоянках, будьте уважні та небайдужі, це може трапитись с кожним! Особливі прикмети – на передньому бампері відсутні протитуманки», – йдеться у дописі.
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