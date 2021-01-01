Лучанка шукає своє елітне авто, яке вночі викрали невідомі





Про це на своїй сторінці у Алисеевич Татьяна, – Під прицілом.



«Луцьк! Прошу допомоги!! Вкрали авто, може стояти десь в дворах або на стоянках, будьте уважні та небайдужі, це може трапитись с кожним! Особливі прикмети – на передньому бампері відсутні протитуманки», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вночі невідомі викрали автомобіль Lexus RX450h.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила власниця автівки, – Під прицілом.«Луцьк! Прошу допомоги!! Вкрали авто, може стояти десь в дворах або на стоянках, будьте уважні та небайдужі, це може трапитись с кожним! Особливі прикмети – на передньому бампері відсутні протитуманки», – йдеться у дописі.

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