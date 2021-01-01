2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження графічний дизайнер, каліграф, засновник міжнародного фестивалю «Простір літер» Кирило Ткачов (на фото).
Також день народження святкують журналістка, комунікаційниця Лілія Боднар, старший інспектор сектору комунікації ГУНП у Волинській області Анна Павловська та підприємець Сергій Лавренюк.
Вітаємо його, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.
2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці.
2 серпня - Міжнародний день голокосту ромів, а в Україні відзначають День аеромобільних військ
2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.
Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.
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Також день народження святкують журналістка, комунікаційниця Лілія Боднар, старший інспектор сектору комунікації ГУНП у Волинській області Анна Павловська та підприємець Сергій Лавренюк.
Вітаємо його, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.
2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці.
2 серпня - Міжнародний день голокосту ромів, а в Україні відзначають День аеромобільних військ
2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.
Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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