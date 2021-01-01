«Бандерштат-2021»: повідомили програму літературної та гутіркової сцени





Цього року



Також крім музичної складової фесту буде і літературна.

На



Відтак, у п'ятницю 6 серпня гості фестивалю зустрінуться з:

10:50-11:40 Наталка Позняк

журналістка, співробітниця Українського інституту національної пам’яті, пише на гострі соціальні теми, про війну, ветеранське та волонтерське середовище. Авторка книги «Волонтери: сила небайдужих»



11:40-12:30 Анна Багряна

дитяча письменниця, авторка сучасного українського підліткового фентезі «Вітрова гора»



12:30-13:20 Тетяна Власова

Поетка, співачка, солістка гурту VLASNA, авторка книги «Ефект близькості»



14:10-15:00 Дмитро Жмайло

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатор ініціативи #ВимкниРосійське



15:00-15:50 Анжеліка Рудницька

телеведуча, співачка, художниця, науковець, письменниця, громадська діячка, волонтер, президент мистецької агенції «Територія А»



15:50-16:40 Ветерани УПА та Аліна Понипаляк, історикиня, авторка першого історичного нонфікшена про Василя Кука



16:40-17:30 Презентація проєкту «Військо Читає» за участі Валерія Чоботаря (ветеран АТО, військовий психолог) та Владислава Кириченка (громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»).



У суботу, 7 серпня, відбудуться такі зустрічі:



10:00-10:50 Ярослав Кучер

працював заступником Міністра охорони здоров’я з питань цифрової трансформації. Про ковідний та пост-ковідний період, вакцинацію та діджиталізацію медичної системи України.



10:50-11:40 Олександр Михед та Олена Стяжкіна

Дискусія на тему «Хочу зрозуміти Схід: розмова про Донеччину і Луганщину».



11:40-12:30 Юрій Журавель

музикант, лідер та вокаліст гурту От Вінта! художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист.



13:20-14:10 Презентація книги Степана Бандери «Перспективи Української Революції»

за участі Юрія Сиротюка (директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», учасник російсько-української війни) та Владислава Кириченка (громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»)



14:10-15:00 Руслан Горовий

журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер-документаліст та співзасновник видавництва «ТаТиШо». Засновник мистецького проєкту «Так працює пам’ять», що має на меті вшанування пам’яті Дані Дідика.



15:00-15:50 Денис Казанський

Журналіст і блогер, член української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі. Автор книг «Як Україна втрачала Донбас» та «Чорна лихоманка: нелегальний видобуток вугілля на Донбасі».



15:50-16:40 Євгенія Закревська

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні



16:40-17:30 Соломія Бобровська

українська громадська та політична діячка, народний депутат України 9-го скликання, екс-виконувачка обов’язків голови Одеської ОДА.



Неділя, 8 серпня, для гостей Бандештату будуть організовані такі зустрічі:

10:50-11:40 Сергій Жадан

Поет, прозаїк, перекладач, громадський діяч, музикант, лауреат міжнародних премій



11:40-12:30 Андрій Шимановський

актор, блогер, педагог з техніки мови, популяризатор української мови у соціальних мережах



12:30-13:20 Віктор Мандзяк

найпопулярніший професійний фітнес-тренер України, розвінчувач міфів про здорове харчування, тренування та схуднення



13:20-14:10 Христина Сиволап

режисерка фільму «Віддана», сценаристка та кліпмейкерка



14:10-15:00 Вахтанг Кіпіані

журналіст, редактор «Історичної правди», ведучий однойменної програми



15:00-15:50 Сергій «Колос» Мартинюк

Поет, письменник, фронтмен гурту «Фіолет», артдиректор фестивалю «Бандерштат»



15:50-16:40 Мар’яна Савка

співзасновниця і головна редакторка «Видавництва Старого Лева»,

фронтвумен Тріо «Мар’яничі», перформерка, художниця, авторка 19 книг для дітей і дорослих.



16:40-17:30 Сергій Стерненко

громадський діяч, юрист, керівник НГО Небайдужі, один із лідерів одеського Майдану

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-й ювілейний «Бандерштат» відбудеться 6-8 серпня 2021 року у селі Рованці поблизу Луцька. Фестиваль присвячений 30-й річниці Незалежності України. «Бандерштат-2021» відбудеться за підтримки Українського культурного фонду у межах програми «Знакові події історії України».Цього року на «Бандерштаті» виступатимуть українські музиканти: Бумбокс, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, ТНМК, Олександр Положинський, KARNA, Жадан і собаки та інші.Також крім музичної складової фесту буде і літературна.На сайті фестивалю опублікували погодинну програму літературної та гутіркової сцени.10:50-11:40журналістка, співробітниця Українського інституту національної пам’яті, пише на гострі соціальні теми, про війну, ветеранське та волонтерське середовище. Авторка книги «Волонтери: сила небайдужих»11:40-12:30дитяча письменниця, авторка сучасного українського підліткового фентезі «Вітрова гора»12:30-13:20Поетка, співачка, солістка гурту VLASNA, авторка книги «Ефект близькості»14:10-15:00виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатор ініціативи #ВимкниРосійське15:00-15:50телеведуча, співачка, художниця, науковець, письменниця, громадська діячка, волонтер, президент мистецької агенції «Територія А»15:50-16:40 Ветерани УПА та, історикиня, авторка першого історичного нонфікшена про Василя Кука16:40-17:30 Презентація проєкту «Військо Читає» за участі(ветеран АТО, військовий психолог) та(громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»).10:00-10:50працював заступником Міністра охорони здоров’я з питань цифрової трансформації. Про ковідний та пост-ковідний період, вакцинацію та діджиталізацію медичної системи України.10:50-11:40таДискусія на тему «Хочу зрозуміти Схід: розмова про Донеччину і Луганщину».11:40-12:30музикант, лідер та вокаліст гурту От Вінта! художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист.13:20-14:10 Презентація книги«Перспективи Української Революції»за участі(директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», учасник російсько-української війни) та(громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»)14:10-15:00журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер-документаліст та співзасновник видавництва «ТаТиШо». Засновник мистецького проєкту «Так працює пам’ять», що має на меті вшанування пам’яті15:00-15:50Журналіст і блогер, член української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі. Автор книг «Як Україна втрачала Донбас» та «Чорна лихоманка: нелегальний видобуток вугілля на Донбасі».15:50-16:40Адвокатка родин Героїв Небесної сотні16:40-17:30українська громадська та політична діячка, народний депутат України 9-го скликання, екс-виконувачка обов’язків голови Одеської ОДА.10:50-11:40Поет, прозаїк, перекладач, громадський діяч, музикант, лауреат міжнародних премій11:40-12:30актор, блогер, педагог з техніки мови, популяризатор української мови у соціальних мережах12:30-13:20найпопулярніший професійний фітнес-тренер України, розвінчувач міфів про здорове харчування, тренування та схуднення13:20-14:10режисерка фільму «Віддана», сценаристка та кліпмейкерка14:10-15:00журналіст, редактор «Історичної правди», ведучий однойменної програми15:00-15:50Поет, письменник, фронтмен гурту «Фіолет», артдиректор фестивалю «Бандерштат»15:50-16:40співзасновниця і головна редакторка «Видавництва Старого Лева»,фронтвумен Тріо «Мар’яничі», перформерка, художниця, авторка 19 книг для дітей і дорослих.16:40-17:30громадський діяч, юрист, керівник НГО Небайдужі, один із лідерів одеського Майдану

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