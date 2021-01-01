«Бандерштат-2021»: повідомили програму літературної та гутіркової сцени
Сьогодні, 01:06
15-й ювілейний «Бандерштат» відбудеться 6-8 серпня 2021 року у селі Рованці поблизу Луцька. Фестиваль присвячений 30-й річниці Незалежності України. «Бандерштат-2021» відбудеться за підтримки Українського культурного фонду у межах програми «Знакові події історії України».
Цього року на «Бандерштаті» виступатимуть українські музиканти: Бумбокс, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, ТНМК, Олександр Положинський, KARNA, Жадан і собаки та інші.
Також крім музичної складової фесту буде і літературна.
На сайті фестивалю опублікували погодинну програму літературної та гутіркової сцени.
Відтак, у п'ятницю 6 серпня гості фестивалю зустрінуться з:
10:50-11:40 Наталка Позняк
журналістка, співробітниця Українського інституту національної пам’яті, пише на гострі соціальні теми, про війну, ветеранське та волонтерське середовище. Авторка книги «Волонтери: сила небайдужих»
11:40-12:30 Анна Багряна
дитяча письменниця, авторка сучасного українського підліткового фентезі «Вітрова гора»
12:30-13:20 Тетяна Власова
Поетка, співачка, солістка гурту VLASNA, авторка книги «Ефект близькості»
14:10-15:00 Дмитро Жмайло
виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатор ініціативи #ВимкниРосійське
15:00-15:50 Анжеліка Рудницька
телеведуча, співачка, художниця, науковець, письменниця, громадська діячка, волонтер, президент мистецької агенції «Територія А»
15:50-16:40 Ветерани УПА та Аліна Понипаляк, історикиня, авторка першого історичного нонфікшена про Василя Кука
16:40-17:30 Презентація проєкту «Військо Читає» за участі Валерія Чоботаря (ветеран АТО, військовий психолог) та Владислава Кириченка (громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»).
У суботу, 7 серпня, відбудуться такі зустрічі:
10:00-10:50 Ярослав Кучер
працював заступником Міністра охорони здоров’я з питань цифрової трансформації. Про ковідний та пост-ковідний період, вакцинацію та діджиталізацію медичної системи України.
10:50-11:40 Олександр Михед та Олена Стяжкіна
Дискусія на тему «Хочу зрозуміти Схід: розмова про Донеччину і Луганщину».
11:40-12:30 Юрій Журавель
музикант, лідер та вокаліст гурту От Вінта! художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист.
13:20-14:10 Презентація книги Степана Бандери «Перспективи Української Революції»
за участі Юрія Сиротюка (директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», учасник російсько-української війни) та Владислава Кириченка (громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»)
14:10-15:00 Руслан Горовий
журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер-документаліст та співзасновник видавництва «ТаТиШо». Засновник мистецького проєкту «Так працює пам’ять», що має на меті вшанування пам’яті Дані Дідика.
15:00-15:50 Денис Казанський
Журналіст і блогер, член української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі. Автор книг «Як Україна втрачала Донбас» та «Чорна лихоманка: нелегальний видобуток вугілля на Донбасі».
15:50-16:40 Євгенія Закревська
Адвокатка родин Героїв Небесної сотні
16:40-17:30 Соломія Бобровська
українська громадська та політична діячка, народний депутат України 9-го скликання, екс-виконувачка обов’язків голови Одеської ОДА.
Неділя, 8 серпня, для гостей Бандештату будуть організовані такі зустрічі:
10:50-11:40 Сергій Жадан
Поет, прозаїк, перекладач, громадський діяч, музикант, лауреат міжнародних премій
11:40-12:30 Андрій Шимановський
актор, блогер, педагог з техніки мови, популяризатор української мови у соціальних мережах
12:30-13:20 Віктор Мандзяк
найпопулярніший професійний фітнес-тренер України, розвінчувач міфів про здорове харчування, тренування та схуднення
13:20-14:10 Христина Сиволап
режисерка фільму «Віддана», сценаристка та кліпмейкерка
14:10-15:00 Вахтанг Кіпіані
журналіст, редактор «Історичної правди», ведучий однойменної програми
15:00-15:50 Сергій «Колос» Мартинюк
Поет, письменник, фронтмен гурту «Фіолет», артдиректор фестивалю «Бандерштат»
15:50-16:40 Мар’яна Савка
співзасновниця і головна редакторка «Видавництва Старого Лева»,
фронтвумен Тріо «Мар’яничі», перформерка, художниця, авторка 19 книг для дітей і дорослих.
16:40-17:30 Сергій Стерненко
громадський діяч, юрист, керівник НГО Небайдужі, один із лідерів одеського Майдану
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Цього року на «Бандерштаті» виступатимуть українські музиканти: Бумбокс, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, ТНМК, Олександр Положинський, KARNA, Жадан і собаки та інші.
Також крім музичної складової фесту буде і літературна.
На сайті фестивалю опублікували погодинну програму літературної та гутіркової сцени.
Відтак, у п'ятницю 6 серпня гості фестивалю зустрінуться з:
10:50-11:40 Наталка Позняк
журналістка, співробітниця Українського інституту національної пам’яті, пише на гострі соціальні теми, про війну, ветеранське та волонтерське середовище. Авторка книги «Волонтери: сила небайдужих»
11:40-12:30 Анна Багряна
дитяча письменниця, авторка сучасного українського підліткового фентезі «Вітрова гора»
12:30-13:20 Тетяна Власова
Поетка, співачка, солістка гурту VLASNA, авторка книги «Ефект близькості»
14:10-15:00 Дмитро Жмайло
виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатор ініціативи #ВимкниРосійське
15:00-15:50 Анжеліка Рудницька
телеведуча, співачка, художниця, науковець, письменниця, громадська діячка, волонтер, президент мистецької агенції «Територія А»
15:50-16:40 Ветерани УПА та Аліна Понипаляк, історикиня, авторка першого історичного нонфікшена про Василя Кука
16:40-17:30 Презентація проєкту «Військо Читає» за участі Валерія Чоботаря (ветеран АТО, військовий психолог) та Владислава Кириченка (громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»).
У суботу, 7 серпня, відбудуться такі зустрічі:
10:00-10:50 Ярослав Кучер
працював заступником Міністра охорони здоров’я з питань цифрової трансформації. Про ковідний та пост-ковідний період, вакцинацію та діджиталізацію медичної системи України.
10:50-11:40 Олександр Михед та Олена Стяжкіна
Дискусія на тему «Хочу зрозуміти Схід: розмова про Донеччину і Луганщину».
11:40-12:30 Юрій Журавель
музикант, лідер та вокаліст гурту От Вінта! художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист.
13:20-14:10 Презентація книги Степана Бандери «Перспективи Української Революції»
за участі Юрія Сиротюка (директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», учасник російсько-української війни) та Владислава Кириченка (громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»)
14:10-15:00 Руслан Горовий
журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер-документаліст та співзасновник видавництва «ТаТиШо». Засновник мистецького проєкту «Так працює пам’ять», що має на меті вшанування пам’яті Дані Дідика.
15:00-15:50 Денис Казанський
Журналіст і блогер, член української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі. Автор книг «Як Україна втрачала Донбас» та «Чорна лихоманка: нелегальний видобуток вугілля на Донбасі».
15:50-16:40 Євгенія Закревська
Адвокатка родин Героїв Небесної сотні
16:40-17:30 Соломія Бобровська
українська громадська та політична діячка, народний депутат України 9-го скликання, екс-виконувачка обов’язків голови Одеської ОДА.
Неділя, 8 серпня, для гостей Бандештату будуть організовані такі зустрічі:
10:50-11:40 Сергій Жадан
Поет, прозаїк, перекладач, громадський діяч, музикант, лауреат міжнародних премій
11:40-12:30 Андрій Шимановський
актор, блогер, педагог з техніки мови, популяризатор української мови у соціальних мережах
12:30-13:20 Віктор Мандзяк
найпопулярніший професійний фітнес-тренер України, розвінчувач міфів про здорове харчування, тренування та схуднення
13:20-14:10 Христина Сиволап
режисерка фільму «Віддана», сценаристка та кліпмейкерка
14:10-15:00 Вахтанг Кіпіані
журналіст, редактор «Історичної правди», ведучий однойменної програми
15:00-15:50 Сергій «Колос» Мартинюк
Поет, письменник, фронтмен гурту «Фіолет», артдиректор фестивалю «Бандерштат»
15:50-16:40 Мар’яна Савка
співзасновниця і головна редакторка «Видавництва Старого Лева»,
фронтвумен Тріо «Мар’яничі», перформерка, художниця, авторка 19 книг для дітей і дорослих.
16:40-17:30 Сергій Стерненко
громадський діяч, юрист, керівник НГО Небайдужі, один із лідерів одеського Майдану
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