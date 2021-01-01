Волинська легкоатлетка припинила боротьбу в Олімпійських іграх в Японії

Ірина Климець не пройшла у фінал Олімпіади-2020.



Волинянка Ірина Климець з результатом 68,29 метра посіла 21 місце у кваліфікаційному раунді (брало участь 31 спортсменка) й не змогла вийти до фіналу. У загальному заліку їй забракло понад три метрів для виходу до фіналу.



Ірина Климець емоційним дописом на своїй



"Для мене олімпіада закінчилась! Повне розчарування в собі! Це був дійсно важкий шлях і надзвичайно складний рік! Незважаючи на шалений біль, сльози, я не здавалась і продовжувала працювати! І сьогодні я був готова боротися за фінал! І це моя вина, що я не змогла показати, на що я готова! Я хочу подякувати всім вам за підтримку, моєму лікарю, тренерам, батькам, родичам, які завжди зі мною! дякую всім за віру в мене! Сьогодні я плачу, а завтра я знову продовжу йти до своєї мети! І я зроблю це, незважаючи ні на що! Париж 2024", – написала Ірина Климець.



Для продовження боротьби за медаль необхідно було показати результат не менше 73,50 м. Ірина Климець метнула снаряд на 68.29 м.

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