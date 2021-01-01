На Дубенщині в річці Іква потонув рибалка з Луцька



Про це





01 серпня о 17:40 співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини спільно з водолазами рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах знайшли та підняли на поверхню тіло чоловіка 1962 року народження з річки Іква в смт Млинів Дубенського району.



Потопельник житель міста Луцька, рибалив на річці Іква. Пошуки проводилися з 06:00 ранку 01 серпня.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку або риболовлі на водних об’єктах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дубенщині рятувальники з водолазами підняли на поверхню тіло чоловіка, що потонув у річці Іква.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Рівненській області.01 серпня о 17:40 співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини спільно з водолазами рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах знайшли та підняли на поверхню тіло чоловіка 1962 року народження з річки Іква в смт Млинів Дубенського району.Потопельник житель міста Луцька, рибалив на річці Іква. Пошуки проводилися з 06:00 ранку 01 серпня.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку або риболовлі на водних об’єктах.

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