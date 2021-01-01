На Дубенщині в річці Іква потонув рибалка з Луцька
Сьогодні, 22:06
На Дубенщині рятувальники з водолазами підняли на поверхню тіло чоловіка, що потонув у річці Іква.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Рівненській області.
01 серпня о 17:40 співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини спільно з водолазами рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах знайшли та підняли на поверхню тіло чоловіка 1962 року народження з річки Іква в смт Млинів Дубенського району.
Потопельник житель міста Луцька, рибалив на річці Іква. Пошуки проводилися з 06:00 ранку 01 серпня.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку або риболовлі на водних об’єктах.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Рівненській області.
01 серпня о 17:40 співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини спільно з водолазами рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах знайшли та підняли на поверхню тіло чоловіка 1962 року народження з річки Іква в смт Млинів Дубенського району.
Потопельник житель міста Луцька, рибалив на річці Іква. Пошуки проводилися з 06:00 ранку 01 серпня.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку або риболовлі на водних об’єктах.
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