Відповідальність за пожежі в Туреччині взяли курдські терористи



Як передає



За словами міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджа, семеро осіб померли в Анталії та ще одна - в Мармарисі.



28 липня масштабна лісова пожежа спалахнула в районі Манавгат турецької провінції Анталія, вогонь знищив десятки гектарів лісу та призвів до евакуації низки населених пунктів.



30 липня два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж.



31 липня Туреччина евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де лютують лісові пожежі, загрожуючи готелям та оселям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дочірня группа терористичної організації РПК «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за початок масштабних пожеж у Туреччині, в результаті яких загинуло вже 8 осіб.Як передає Укрінформ , про це повідомляє EHA News у Twitter.За словами міністра охорони здоров'я, семеро осіб померли в Анталії та ще одна - в Мармарисі.28 липня масштабна лісова пожежа спалахнула в районі Манавгат турецької провінції Анталія, вогонь знищив десятки гектарів лісу та призвів до евакуації низки населених пунктів.30 липня два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж.31 липня Туреччина евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де лютують лісові пожежі, загрожуючи готелям та оселям.

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