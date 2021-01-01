Повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 2 серпня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 385 осіб;

летальних випадків – 4;

одужало – 176 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 8 854 особи,

методом ІФА – 1 776 осіб,

експрес-тестами – 6 417 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 253 534 особи;

одужало – 2 187 170 осіб;

летальних випадків – 52 955;

провели ПЛР-тестувань – 11 404 184.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 62 випадки;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 9 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 1 випадок;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 6 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 30 випадків;

Харківська область – 17 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 01 серпня 2021 року в Україні зафіксували 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 11, серед медпрацівників – 1).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 2 серпня.Також за минулу добу:госпіталізували – 385 осіб;летальних випадків – 4;одужало – 176 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 8 854 особи,методом ІФА – 1 776 осіб,експрес-тестами – 6 417 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 253 534 особи;одужало – 2 187 170 осіб;летальних випадків – 52 955;провели ПЛР-тестувань – 11 404 184.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 62 випадки;Вінницька область – 21 випадок;Волинська область – 2 випадки;Дніпропетровська область – 9 випадків;Донецька область – 2 випадки;Житомирська область – 12 випадків;Івано-Франківська область – 1 випадок;Київська область – 5 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 6 випадків;Львівська область – 12 випадків;Миколаївська область – 16 випадків;Одеська область – 30 випадків;Полтавська область – 2 випадки;Рівненська область – 4 випадки;Сумська область – 3 випадки;Тернопільська область – 30 випадків;Харківська область – 17 випадків;Херсонська область – 11 випадків;Хмельницька область – 4 випадки;Черкаська область – 1 випадок;Чернівецька область – 10 випадків;Чернігівська область – 4 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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