Повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:54
За добу 01 серпня 2021 року в Україні зафіксували 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 11, серед медпрацівників – 1).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 2 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 385 осіб;
летальних випадків – 4;
одужало – 176 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 8 854 особи,
методом ІФА – 1 776 осіб,
експрес-тестами – 6 417 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 253 534 особи;
одужало – 2 187 170 осіб;
летальних випадків – 52 955;
провели ПЛР-тестувань – 11 404 184.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 62 випадки;
Вінницька область – 21 випадок;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 9 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 1 випадок;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 6 випадків;
Львівська область – 12 випадків;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 3 випадки;
Тернопільська область – 30 випадків;
Харківська область – 17 випадків;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 2 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 385 осіб;
летальних випадків – 4;
одужало – 176 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 8 854 особи,
методом ІФА – 1 776 осіб,
експрес-тестами – 6 417 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 253 534 особи;
одужало – 2 187 170 осіб;
летальних випадків – 52 955;
провели ПЛР-тестувань – 11 404 184.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 62 випадки;
Вінницька область – 21 випадок;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 9 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 1 випадок;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 6 випадків;
Львівська область – 12 випадків;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 3 випадки;
Тернопільська область – 30 випадків;
Харківська область – 17 випадків;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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