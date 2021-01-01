Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:18
Курс долара у Луцьку станом на 2 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.713, а продаж – 26.979.
Євро при купівлі становить – 31.644, продажу – 32.079.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.157.
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Євро при купівлі становить – 31.644, продажу – 32.079.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.157.
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