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Курс валют у Луцьку на 2 серпня

Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 2 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.713, а продаж – 26.979.

Євро при купівлі становить – 31.644, продажу – 32.079.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.157.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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