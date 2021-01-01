вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Негода в Україні: двоє людей загинуло, повалені дерева та зірвані дахи

Негода в Україні: двоє людей загинуло, повалені дерева та зірвані дахи
В Україні через ускладнення погодних умов двоє людей загинуло, знеструмлені понад пів тисячі населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС України.

"Станом на 7 год. 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська – 298, Закарпатська – 90, Івано-Франківська – 57, Тернопільська – 44, Чернівецька – 16, Чернігівська – 14 та Житомирська – 10). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинуло 2 особи, частково пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізали та прибрали. Від ДСНС залучили 116 осіб та 26 одиниць техніки ДСНС, а саме:

Львівська область

1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло 2 особи. Дерево розрізали та прибрали. Від ДСНС залучали 8 осіб та 2 одиниць техніки.

Закарпатська область

1 серпня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізали та прибрали 28 повалених дерев. Від ДСНС залучали 60 осіб та 15 одиниць техніки.

Івано-Франківська область

1 серпня на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізали та прибрали 13 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 48 осіб та 9 одиниць техніки.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, Україна, наслідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Впало дерево: у Львові через буревій загинула молода пара
Сьогодні, 10:05
Вночі у Луцьку чоловік вистрелив у незнайомця та втік з місця події
Сьогодні, 10:00
Негода в Україні: двоє людей загинуло, повалені дерева та зірвані дахи
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:18
Повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:54
Схожі новини
2 загиблих, 7 травмованих, знеструмлені населені пункти, повалені дерева: наслідки негоди в Україні 2 загиблих, 7 травмованих, знеструмлені населені пункти, повалені дерева: наслідки негоди в Україні
22 липень, 09:27
Гроза, шквальний вітер та град: в Україні оголосили штормове попередження Гроза, шквальний вітер та град: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:26
В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
21 липень, 10:05
Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах
19 липень, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гроза, шквальний вітер та град: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:26
 0
У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина
Сьогодні, 10:19
 0
Поліція шукає свідків смертельної аварії на вулиці Героїв УПА у Луцьку
Сьогодні, 10:10
 0
Впало дерево: у Львові через буревій загинула молода пара
Сьогодні, 10:05
 0
Вночі у Луцьку чоловік вистрелив у незнайомця та втік з місця події
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8