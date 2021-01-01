Негода в Україні: двоє людей загинуло, повалені дерева та зірвані дахи





Про це



"Станом на 7 год. 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська – 298, Закарпатська – 90, Івано-Франківська – 57, Тернопільська – 44, Чернівецька – 16, Чернігівська – 14 та Житомирська – 10). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.



На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинуло 2 особи, частково пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізали та прибрали. Від ДСНС залучили 116 осіб та 26 одиниць техніки ДСНС, а саме:



Львівська область



1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло 2 особи. Дерево розрізали та прибрали. Від ДСНС залучали 8 осіб та 2 одиниць техніки.



Закарпатська область



1 серпня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізали та прибрали 28 повалених дерев. Від ДСНС залучали 60 осіб та 15 одиниць техніки.



Івано-Франківська область



1 серпня на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізали та прибрали 13 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 48 осіб та 9 одиниць техніки.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні через ускладнення погодних умов двоє людей загинуло, знеструмлені понад пів тисячі населених пунктів.Про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС України."Станом на 7 год. 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська – 298, Закарпатська – 90, Івано-Франківська – 57, Тернопільська – 44, Чернівецька – 16, Чернігівська – 14 та Житомирська – 10). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинуло 2 особи, частково пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізали та прибрали. Від ДСНС залучили 116 осіб та 26 одиниць техніки ДСНС, а саме:1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло 2 особи. Дерево розрізали та прибрали. Від ДСНС залучали 8 осіб та 2 одиниць техніки.1 серпня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізали та прибрали 28 повалених дерев. Від ДСНС залучали 60 осіб та 15 одиниць техніки.1 серпня на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізали та прибрали 13 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 48 осіб та 9 одиниць техніки.Фото - ілюстративне

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію