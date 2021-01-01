Негода в Україні: двоє людей загинуло, повалені дерева та зірвані дахи
Сьогодні, 09:30
В Україні через ускладнення погодних умов двоє людей загинуло, знеструмлені понад пів тисячі населених пунктів.
Про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС України.
"Станом на 7 год. 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська – 298, Закарпатська – 90, Івано-Франківська – 57, Тернопільська – 44, Чернівецька – 16, Чернігівська – 14 та Житомирська – 10). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинуло 2 особи, частково пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізали та прибрали. Від ДСНС залучили 116 осіб та 26 одиниць техніки ДСНС, а саме:
Львівська область
1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло 2 особи. Дерево розрізали та прибрали. Від ДСНС залучали 8 осіб та 2 одиниць техніки.
Закарпатська область
1 серпня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізали та прибрали 28 повалених дерев. Від ДСНС залучали 60 осіб та 15 одиниць техніки.
Івано-Франківська область
1 серпня на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізали та прибрали 13 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 48 осіб та 9 одиниць техніки.
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС України.
"Станом на 7 год. 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях (Львівська – 298, Закарпатська – 90, Івано-Франківська – 57, Тернопільська – 44, Чернівецька – 16, Чернігівська – 14 та Житомирська – 10). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинуло 2 особи, частково пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізали та прибрали. Від ДСНС залучили 116 осіб та 26 одиниць техніки ДСНС, а саме:
Львівська область
1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло 2 особи. Дерево розрізали та прибрали. Від ДСНС залучали 8 осіб та 2 одиниць техніки.
Закарпатська область
1 серпня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізали та прибрали 28 повалених дерев. Від ДСНС залучали 60 осіб та 15 одиниць техніки.
Івано-Франківська область
1 серпня на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізали та прибрали 13 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 48 осіб та 9 одиниць техніки.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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