Вночі у Луцьку чоловік вистрелив у незнайомця та втік з місця події
Сьогодні, 10:00
Волинські патрульні затримали зловмисника, який стріляв у чоловіка.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 2 серпня, вночі під час патрулювання поліцейським в радіоефір надійшло повідомлення про те, що на вулиці Рівненській у Луцьку на зупинці громадського транспорту чути постріли та є поранений чоловік.
Патрульні, які прибули на місце події, опитали 37-річного потерпілого, який повідомив, що у нього виник конфлікт із незнайомим йому чоловіком. Під час цього останній дістав пістолет та здійснив постріл в живіт та втік з місця події.
Усім екіпажам передали орієнтування. А згодом патрульні виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Також патрульні забезпечували охорону місця події.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 2 серпня, вночі під час патрулювання поліцейським в радіоефір надійшло повідомлення про те, що на вулиці Рівненській у Луцьку на зупинці громадського транспорту чути постріли та є поранений чоловік.
Патрульні, які прибули на місце події, опитали 37-річного потерпілого, який повідомив, що у нього виник конфлікт із незнайомим йому чоловіком. Під час цього останній дістав пістолет та здійснив постріл в живіт та втік з місця події.
Усім екіпажам передали орієнтування. А згодом патрульні виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Також патрульні забезпечували охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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