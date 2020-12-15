Впало дерево: у Львові через буревій загинула молода пара





Про це



Від отриманих травм хлопець і дівчина загинули на місці. Обставини події з'ясовують.



Відомо, що хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.



Зараз на місці працюють усі служби.



Як Павло Ткачук на своїй сторінці у фейсбуці, загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові під час буревію через падіння дерева у Стрийському парку загинуло двоє молодих людей.Про це повідомляє Львівська міська рада.Від отриманих травм хлопець і дівчина загинули на місці. Обставини події з'ясовують.Відомо, що хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.Зараз на місці працюють усі служби.Як повідомляє начальник Національної академії сухопутних військна своїй сторінці у фейсбуці, загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною.

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