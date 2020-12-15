Впало дерево: у Львові через буревій загинула молода пара
Сьогодні, 10:05
У Львові під час буревію через падіння дерева у Стрийському парку загинуло двоє молодих людей.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Від отриманих травм хлопець і дівчина загинули на місці. Обставини події з'ясовують.
Відомо, що хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.
Зараз на місці працюють усі служби.
Як повідомляє начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук на своїй сторінці у фейсбуці, загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною.
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Про це повідомляє Львівська міська рада.
Від отриманих травм хлопець і дівчина загинули на місці. Обставини події з'ясовують.
Відомо, що хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.
Зараз на місці працюють усі служби.
Як повідомляє начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук на своїй сторінці у фейсбуці, загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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