Попросила попити води: на Ківерцівщині злодійка обікрала будинок
Сьогодні, 10:43
На Ківерцівщині поліцейські оперативно розкрили крадіжку з будинку волинянки.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 1 серпня, до поліції із заявою звернулася 56-річна жителька Рожищенської громади. Жінка повідомила, що з її будинку викрали майже 37 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетна 38-річна мешканка Запоріжжя.
Зловмисниця у компанії ще трьох супутниць під приводом попити води проникла у помешкання заявниці та вчинила крадіжку. Викрадені гроші поліцейські вилучили.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 1 серпня, до поліції із заявою звернулася 56-річна жителька Рожищенської громади. Жінка повідомила, що з її будинку викрали майже 37 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетна 38-річна мешканка Запоріжжя.
Зловмисниця у компанії ще трьох супутниць під приводом попити води проникла у помешкання заявниці та вчинила крадіжку. Викрадені гроші поліцейські вилучили.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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