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Попросила попити води: на Ківерцівщині злодійка обікрала будинок

Попросила попити води: на Ківерцівщині злодійка обікрала будинок
На Ківерцівщині поліцейські оперативно розкрили крадіжку з будинку волинянки.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 1 серпня, до поліції із заявою звернулася 56-річна жителька Рожищенської громади. Жінка повідомила, що з її будинку викрали майже 37 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетна 38-річна мешканка Запоріжжя.

Зловмисниця у компанії ще трьох супутниць під приводом попити води проникла у помешкання заявниці та вчинила крадіжку. Викрадені гроші поліцейські вилучили.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: Ківерцівщина, будинок, крадіжка
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