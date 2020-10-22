У Ковелі біля розважального закладу сильно побили 16-річного хлопця

У суботу, 31 липня, близько 4 ранку, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з численними травмами до лікарні госпіталізували 16-річного мешканця Ковеля: ймовірно, хлопця побили.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що під час першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що інцидент між хлопцем та невідомим трапився біля одного із розважальних закладів Ковеля. Співробітники управління карного розшуку спільно з відділом кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний раніше судимий місцевий мешканець.Нині нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили про підозру за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного – тримання під вартою.