Жіночі розбірки на Волині закінчилися різаниною





Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Потерпілу госпіталізували у хірургічне відділення. Інцидент трапився на вихідних.



Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Нагадаємо, у суботу, 31 липня, у Ковелі біля розважального закладу сильно побили 16-річного хлопця.



Фото - ілюстративне

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