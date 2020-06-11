Жіночі розбірки на Волині закінчилися різаниною
Сьогодні, 13:00
У селі Стара Лішня Володимир-Волинського району 40-річна львів’янка під час конфлікту нанесла удар кухонним ножем в область грудної клітки 41-річній нововолинянці.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Потерпілу госпіталізували у хірургічне відділення. Інцидент трапився на вихідних.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, у суботу, 31 липня, у Ковелі біля розважального закладу сильно побили 16-річного хлопця.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Потерпілу госпіталізували у хірургічне відділення. Інцидент трапився на вихідних.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, у суботу, 31 липня, у Ковелі біля розважального закладу сильно побили 16-річного хлопця.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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