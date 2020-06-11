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Жіночі розбірки на Волині закінчилися різаниною

Жіночі розбірки на Волині закінчилися різаниною
У селі Стара Лішня Володимир-Волинського району 40-річна львів’янка під час конфлікту нанесла удар кухонним ножем в область грудної клітки 41-річній нововолинянці.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Потерпілу госпіталізували у хірургічне відділення. Інцидент трапився на вихідних.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, у суботу, 31 липня, у Ковелі біля розважального закладу сильно побили 16-річного хлопця.

Фото - ілюстративне

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Теги: волинянка, конфлікт, різанина
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