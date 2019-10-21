У місті на Волині відбувся шаховий турнір. РЕЗУЛЬТАТИ.

У Володимирі-Волинському вчора, 1 серпня, провели шаховий турнір з нагоди Дня міста. У змаганнях взяли участь 47 учасників різних категорій з Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського, Нововолинська, Ратного, Іваничівської та Заболоттівської ОТГ. Турнір проходив за швейцарською системою у 7 турів, з контролем часу 10+5с.Турнір відбувся за підтримки голови Волинської шахової федераціїта Володимир-Волинської міської ради.Андрій Ковальчук також є генеральним директором будівельної компанії «Дім фасадів», яка долучилася до фінансування змагань. Керівник Волинської шахової федерації розповів для, що завжди підтримує та вболіває за розвиток спорту на Волині. Зокрема, планує і далі розвивати шаховий спорт.«Шахи – це найінтелектуальніший вид спорту. Ми плануємо вступити до Федерації шахів України, влаштовувати турніри, залучати до цього спорту молодь, партнерів, налогодити співпрацю із владою області, районів, новостворених ОТГ. Також найближчим часом спільно із Волинською шаховою федерацією ми відкриваємо школу Гройсмейстера», - ділиться планами Андрій Ковальчук.Суддя національної категоріїзауважила, що ці змагання впевнено можна назвати обласними.«Цей турнір – обласний, бо до нього долучилися учасники з різних районів Волині. Нас підтримала Володимир-Волинська міська рада та Волинська шахова федерація й особисто президент федерації Андрій Ковальчук», - говорить Олена Черняк.У категорії 65+ найкращим шахістом став. Серед дівчат 3 місце зайняла, 2 місце -, 1 місце -. Серед юнаків 3 місце -, 2 місце -, 1 місце -. А найсильніша п‘ятірка турніру виглядає так: 5 місце -, 4 місце -, 3 місце -, 2 місце -і переможцем став заслужений майстер спорту з шахів