вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*

В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*
В одному із під'їздів ЖК «Амстердам» (село Струмівка) приступають до спорудження верхнього поверху.

Будівельні роботи тривають в трьох під'їздах, а також ведуть підготовку до облаштування фундаменту для ще двох секцій.

Про це повідомляють на сайті Будвельної компанії «Інвестор».

Про будівництво житлового комплексу розповідають у черговому відеозвіті.



Цікаво дізнатися більше про ЖК “Амстердам”? Переходьте за посиланням і дивіться персональний відеоблог директора Будівельної компанії “Інвестор” Андрія Разумовського, де він детально розповів про те, чим цей житловий комплекс відрізняється від усіх, що до цього часу були збудовані на Волині.

В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*


Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за посиланням або у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”.

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЖК «Амстердам», Струмівка, «Інвестор»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:00
На зупинці у Луцьку стріляли у чоловіка: деталі інциденту
Сьогодні, 11:38
Коронавірус на Волині: за добу – 2 нові випадки недуги
Сьогодні, 11:22
У Ковелі біля розважального закладу сильно побили 16-річного хлопця
Сьогодні, 10:50
Попросила попити води: на Ківерцівщині злодійка обікрала будинок
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
У ЖК «Амстердам» – акція на 2-спальні квартири* У ЖК «Амстердам» – акція на 2-спальні квартири*
09 червень, 08:00
Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ* Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ*
02 червень, 08:00
Старі ціни на квартири в «Амстердамі» – до кінця травня* Старі ціни на квартири в «Амстердамі» – до кінця травня*
05 травень, 08:00
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО* Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*
13 січень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:00
 0
На зупинці у Луцьку стріляли у чоловіка: деталі інциденту
Сьогодні, 11:38
 0
Коронавірус на Волині: за добу – 2 нові випадки недуги
Сьогодні, 11:22
 0
У Ковелі біля розважального закладу сильно побили 16-річного хлопця
Сьогодні, 10:50
 0
Попросила попити води: на Ківерцівщині злодійка обікрала будинок
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8