В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*

В одному із під'їздів(село Струмівка) приступають до спорудження верхнього поверху.Будівельні роботи тривають в трьох під'їздах, а також ведуть підготовку до облаштування фундаменту для ще двох секцій.Про це повідомляють наБудвельної компанії «Інвестор».Про будівництво житлового комплексу розповідають у черговому відеозвіті.Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесьабо у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”.