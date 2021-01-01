В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:00
В одному із під'їздів ЖК «Амстердам» (село Струмівка) приступають до спорудження верхнього поверху.
Будівельні роботи тривають в трьох під'їздах, а також ведуть підготовку до облаштування фундаменту для ще двох секцій.
Про це повідомляють на сайті Будвельної компанії «Інвестор».
Про будівництво житлового комплексу розповідають у черговому відеозвіті.
Цікаво дізнатися більше про ЖК “Амстердам”? Переходьте за посиланням і дивіться персональний відеоблог директора Будівельної компанії “Інвестор” Андрія Разумовського, де він детально розповів про те, чим цей житловий комплекс відрізняється від усіх, що до цього часу були збудовані на Волині.
Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за посиланням або у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
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Youtube: Інвестор
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Будівельні роботи тривають в трьох під'їздах, а також ведуть підготовку до облаштування фундаменту для ще двох секцій.
Про це повідомляють на сайті Будвельної компанії «Інвестор».
Про будівництво житлового комплексу розповідають у черговому відеозвіті.
Цікаво дізнатися більше про ЖК “Амстердам”? Переходьте за посиланням і дивіться персональний відеоблог директора Будівельної компанії “Інвестор” Андрія Разумовського, де він детально розповів про те, чим цей житловий комплекс відрізняється від усіх, що до цього часу були збудовані на Волині.
Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за посиланням або у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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