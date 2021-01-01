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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: за добу – 2 нові випадки недуги

Коронавірус на Волині: за добу – 2 нові випадки недуги
Станом на 2 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України.

Також за добу:
Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 68,
методом ІФА (осіб) – 5,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 105.

Діючі активні випадки на сьогодні – 51, що становить 4,9 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 306 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3632),
- одужало (осіб) – 61 051 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3599),
- летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 263 427,
методом ІФА (осіб) –178 400.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 2 хворих:

Луцька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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