Коронавірус на Волині: за добу – 2 нові випадки недуги





Про це повідомляє



Також за добу:

Одужало (осіб) – 2,

Летальних випадків (осіб) – 0.



Здійснили тестувань за добу:



методом ПЛР (осіб) – 68,

методом ІФА (осіб) – 5,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 105.



Діючі активні випадки на сьогодні – 51, що становить 4,9 на 100 тис. населення.



За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 306 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3632),

- одужало (осіб) – 61 051 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3599),

- летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 263 427,

методом ІФА (осіб) –178 400.



Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:



Луцький район – 2 хворих:



Луцька ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 1 хворий

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 2 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України Також за добу:Одужало (осіб) – 2,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 68,методом ІФА (осіб) – 5,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 105.Діючі активні випадки на сьогодні – 51, що становить 4,9 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 306 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3632),- одужало (осіб) – 61 051 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3599),- летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 263 427,методом ІФА (осіб) –178 400.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 1 хворий

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