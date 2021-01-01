На зупинці у Луцьку стріляли у чоловіка: деталі інциденту





Поранений чоловік, після огляду медиків від госпіталізації відмовився, розповів Станіслав Лінік.



Нагадаємо, на вулиці Рівненський вночі 1 серпня відбулась стрілянина. На місці події працювали патрульні поліцейські та швидка допомога.



Під час пострілів був поранений 37-річний чоловік. Зі слів Станіслава Лініка, ймовірно, у чоловіка стріляли з пневматичної зброї. Куля потрапила у черевну порожнину, чоловіка оглянули медики та надали першу медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.



Патрульним поранений чоловік розповів, що у нього виник конфлікт із незнайомим йому чоловіком. Під час цього останній дістав пістолет та здійснив постріл в живіт та втік з місця події.



Згодом патрульні виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.



Наразі відомості про подію внесенні до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. триває перевірка, розповіла Суспільному телефоном інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили подробиці стрілянини на зупинці у Луцьку, яка відбулася близько 23:00 1 серпня. На місце події викликали медиків "швидкої".Поранений чоловік, після огляду медиків від госпіталізації відмовився, розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкоїНагадаємо, на вулиціНа місці події працювали патрульні поліцейські та швидка допомога.Під час пострілів був поранений 37-річний чоловік. Зі слів Станіслава Лініка, ймовірно, у чоловіка стріляли з пневматичної зброї. Куля потрапила у черевну порожнину, чоловіка оглянули медики та надали першу медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.Патрульним поранений чоловік розповів, що у нього виник конфлікт із незнайомим йому чоловіком. Під час цього останній дістав пістолет та здійснив постріл в живіт та втік з місця події.Згодом патрульні виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.Наразі відомості про подію внесенні до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. триває перевірка, розповіла Суспільному телефоном інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині

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