Завтра, 3 серпня, три села на Волині залишаться без газу

Завтра, 3 серпня, тимчасово припинять газопостачання в с. Бубнів, с. Руснів, с. Черчичі Володимир-Волинського району.Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".Не буде газу з 9:00 до 17:00 год.Спеціалісти замінять відключаючі пристрої газорогуляторного пункту в с. Бубнів Володимир-Волинського району. Роботи виконають в рамках затвердженого «Плану розвитку газорозподільної системи «Волиньгаз»»."Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!", - наголошують спеціалісти "Волиньгазу".Відновлення газопостачання для 258 споживачів відбудеться в день проведення робіт, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Просять вибачення за тимчасові незручності.