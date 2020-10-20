Завтра, 3 серпня, три села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 12:03
Завтра, 3 серпня, тимчасово припинять газопостачання в с. Бубнів, с. Руснів, с. Черчичі Володимир-Волинського району.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
Не буде газу з 9:00 до 17:00 год.
Спеціалісти замінять відключаючі пристрої газорогуляторного пункту в с. Бубнів Володимир-Волинського району. Роботи виконають в рамках затвердженого «Плану розвитку газорозподільної системи «Волиньгаз»».
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!", - наголошують спеціалісти "Волиньгазу".
Відновлення газопостачання для 258 споживачів відбудеться в день проведення робіт, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
Не буде газу з 9:00 до 17:00 год.
Спеціалісти замінять відключаючі пристрої газорогуляторного пункту в с. Бубнів Володимир-Волинського району. Роботи виконають в рамках затвердженого «Плану розвитку газорозподільної системи «Волиньгаз»».
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!", - наголошують спеціалісти "Волиньгазу".
Відновлення газопостачання для 258 споживачів відбудеться в день проведення робіт, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Сьогодні, 12:21
У Польщі під колесами поїзда загинув хлопець з України
Сьогодні, 12:10
Завтра, 3 серпня, три села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 12:03
В «Амстердамі» починають будівництво верхнього поверху. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:00
На зупинці у Луцьку стріляли у чоловіка: деталі інциденту
Сьогодні, 11:38