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Завтра, 3 серпня, три села на Волині залишаться без газу

Завтра, 3 серпня, три села на Волині залишаться без газу
Завтра, 3 серпня, тимчасово припинять газопостачання в с. Бубнів, с. Руснів, с. Черчичі Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".

Не буде газу з 9:00 до 17:00 год.

Спеціалісти замінять відключаючі пристрої газорогуляторного пункту в с. Бубнів Володимир-Волинського району. Роботи виконають в рамках затвердженого «Плану розвитку газорозподільної системи «Волиньгаз»».

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!", - наголошують спеціалісти "Волиньгазу".

Відновлення газопостачання для 258 споживачів відбудеться в день проведення робіт, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: газопостачання, відключення, ремонтні роботи
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