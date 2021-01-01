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Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому

Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження Снєсар Альони Анатоліївни, 1991 року народження, жительки міста Луцьк.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, 14 липня розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.

Прикмети: ріст 165 см, худощавої тілобудови, волосся світле. На спині татуювання у вигляді крил.

Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклої, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0956280763 або 102.

Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому




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Теги: Луцьк, розшук, поліція
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