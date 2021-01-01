Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Сьогодні, 12:21
Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження Снєсар Альони Анатоліївни, 1991 року народження, жительки міста Луцьк.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, 14 липня розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.
Прикмети: ріст 165 см, худощавої тілобудови, волосся світле. На спині татуювання у вигляді крил.
Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклої, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0956280763 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, 14 липня розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.
Прикмети: ріст 165 см, худощавої тілобудови, волосся світле. На спині татуювання у вигляді крил.
Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклої, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0956280763 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині підпалили магазин
Сьогодні, 12:40
На трасі Луцьк – Рівне п'янючий водій злетів у кювет
Сьогодні, 12:30
Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Сьогодні, 12:21
У Польщі під колесами поїзда загинув хлопець з України
Сьогодні, 12:10
Завтра, 3 серпня, три села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 12:03