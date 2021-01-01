Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому

Снєсар Альони Анатоліївни, 1991 року народження, жительки міста Луцьк.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, 14 липня розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.



Прикмети: ріст 165 см, худощавої тілобудови, волосся світле. На спині татуювання у вигляді крил.



Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклої, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0956280763 або 102.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження, 1991 року народження, жительки міста Луцьк.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, 14 липня розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.ріст 165 см, худощавої тілобудови, волосся світле. На спині татуювання у вигляді крил.Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклої, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами:або

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію