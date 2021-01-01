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На трасі Луцьк – Рівне п'янючий водій злетів у кювет

На трасі Луцьк – Рівне п'янючий водій злетів у кювет
У нічну зміну волинські патрульні виявили трьох керманичів, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Так, за порушення ПДР на вулиці Івана Франка, що у Луцьку, патрульні зупинили автівку Skoda Octavia. Під час спілкування з 53-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків керманич відмовився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки та у медичному закладі.

Згодом інший екіпаж, який патрулював на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), виявив автомобіль Fiat Scudo, який перебував у кюветі.

Патрульні під’їхали до автівки та виявили в ній водія, який, з його слів, не потребував медичної допомоги. Під час спілкування з керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній у присутності свідків пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,91 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.

Згодом патрульні, які патрулювали на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), зупинили автомобіль Volkswagen Touran, в якого не підсвічуватися номерний знак у темну пору доби.
Під час спілкування з 24-річним кермувальником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки показав позитивний результат.

На усіх керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Луцьк-Рівне, п'яні водії, патрульна поілція
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