На трасі Луцьк – Рівне п'янючий водій злетів у кювет

У нічну зміну волинські патрульні виявили трьох керманичів, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Так, за порушення ПДР на вулиці Івана Франка, що у Луцьку, патрульні зупинили автівку Skoda Octavia. Під час спілкування з 53-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків керманич відмовився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки та у медичному закладі.Згодом інший екіпаж, який патрулював на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), виявив автомобіль Fiat Scudo, який перебував у кюветі.Патрульні під’їхали до автівки та виявили в ній водія, який, з його слів, не потребував медичної допомоги. Під час спілкування з керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній у присутності свідків пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,91 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.Згодом патрульні, які патрулювали на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), зупинили автомобіль Volkswagen Touran, в якого не підсвічуватися номерний знак у темну пору доби.Під час спілкування з 24-річним кермувальником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки показав позитивний результат.На усіх керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.