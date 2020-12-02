Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО





Про це повідомляє



Бійці збірної України вибороли 17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових медалей.



Додали перемог збірній і волинські спортсмени.



Нагадаємо, на чемпіонат світу з ММА від Волині поїхали 8 представників спортивних клубів "Воїн", "Елемент", "Pride" та "Garda". З них п'ятеро посіли призові місця:

Вадим Ковальський ("Воїн") - 2 місце,

Антон Панасюк ("Воїн") - 2 місце,

Поліна Ковирнова ("Елемент") - 1 місце,

Захар Філонюк ("Pride") - 3 місце,

Теодор Ганейчук ("Garda") - 2 місце.



"Це історичний момент у світі спорту. ММА розвивається, стає все більш популярним, а те, що українська школа змішаних єдиноборств ММА - потужна, підтвердили результати на чемпіонаті світу", - сказав президент Федерації змішаних єдиноборств ММА у Волинській області Михайло Смолка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Софії (Болгарія) завершився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Із 23 країн-учасників українська збірна посіла перше командне місце, ставши найкращою у світі у цих вікових категоріях.Про це повідомляє бійцівський спортклуб "Воїн" Бійці збірної України вибороли 17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових медалей.Додали перемог збірній і волинські спортсмени.Нагадаємо, на чемпіонат світу з ММА від Волині поїхали 8 представників спортивних клубів "Воїн", "Елемент", "Pride" та "Garda". З них п'ятеро посіли призові місця:("Воїн") - 2 місце,("Воїн") - 2 місце,("Елемент") - 1 місце,("Pride") - 3 місце,("Garda") - 2 місце."Це історичний момент у світі спорту. ММА розвивається, стає все більш популярним, а те, що українська школа змішаних єдиноборств ММА - потужна, підтвердили результати на чемпіонаті світу", - сказав президент Федерації змішаних єдиноборств ММА у Волинській області

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію