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Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО

Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО
У Софії (Болгарія) завершився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Із 23 країн-учасників українська збірна посіла перше командне місце, ставши найкращою у світі у цих вікових категоріях.

Про це повідомляє бійцівський спортклуб "Воїн".

Бійці збірної України вибороли 17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових медалей.

Додали перемог збірній і волинські спортсмени.

Нагадаємо, на чемпіонат світу з ММА від Волині поїхали 8 представників спортивних клубів "Воїн", "Елемент", "Pride" та "Garda". З них п'ятеро посіли призові місця:
Вадим Ковальський ("Воїн") - 2 місце,
Антон Панасюк ("Воїн") - 2 місце,
Поліна Ковирнова ("Елемент") - 1 місце,
Захар Філонюк ("Pride") - 3 місце,
Теодор Ганейчук ("Garda") - 2 місце.

"Це історичний момент у світі спорту. ММА розвивається, стає все більш популярним, а те, що українська школа змішаних єдиноборств ММА - потужна, підтвердили результати на чемпіонаті світу", - сказав президент Федерації змішаних єдиноборств ММА у Волинській області Михайло Смолка.

Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО
Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО
Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО
Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО
Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО

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Теги: волиняни, ММА, чемпіонат світу, Болгарія
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