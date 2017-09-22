Повідомили, скільки українців нелегально працюють у Польщі. СТАТИСТИКА





Про це повідомляє



У 2020 році майже 15% громадян України у Польщі не мали відповідного договору з роботодавцем. Серед всіх "спійманих" нелегалів у республіці наші співвітчизники становлять 85% – 2 388 з 2 817 іноземців.



Детальні показники



Загалом Національною інспекцією праці було перевірено близько 19 300 іноземців. Найбільше нелегальних працівників зафіксовано у таких воєводствах:



Нижньосілезьке – 25%;

Любуське – 22%;

Сілезьке – 21%.



Окрім відсутності необхідних документів, серед інших порушень знайдено:

- перевищення кількості понаднормових робочих годин;

- укладання цивільно-правових договорів замість трудових;

- робота на іншому підприємстві, ніж вказаного у договорі;

- праця без пройдених обов'язкових медичних оглядів та інструктажів з охорони праці;

- менша від мінімальної погодинна ставка оплати праці.



Де найчастіше працевлаштовуються іноземці



Кожен четвертий іммігрант у Польщі (26%) працює у будівельній галузі, кожен п'ятий (20%) знайшов роботу у промисловому секторі. 19% працювали в компаніях з надання адміністративних послуг, зокрема в агентствах з охорони власності та зайнятості. Більш ніж кожен десятий іноземець (12%) працює у галузі транспортування та на товарних складах.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З розширенням можливостей офіційного працевлаштування у сусідній Польщі, безліч українців, на жаль, все одно нехтують такою опцією і працюють нелегально. Перевірки Національної інспекції праці Республіки виявили численні порушення.Про це повідомляє "24 канал" з посилання на місцеве видання inPoland.У 2020 році майже 15% громадян України у Польщі не мали відповідного договору з роботодавцем. Серед всіх "спійманих" нелегалів у республіці наші співвітчизники становлять 85% – 2 388 з 2 817 іноземців.Загалом Національною інспекцією праці було перевірено близько 19 300 іноземців. Найбільше нелегальних працівників зафіксовано у таких воєводствах:Нижньосілезьке – 25%;Любуське – 22%;Сілезьке – 21%.Окрім відсутності необхідних документів, серед інших порушень знайдено:- перевищення кількості понаднормових робочих годин;- укладання цивільно-правових договорів замість трудових;- робота на іншому підприємстві, ніж вказаного у договорі;- праця без пройдених обов'язкових медичних оглядів та інструктажів з охорони праці;- менша від мінімальної погодинна ставка оплати праці.Кожен четвертий іммігрант у Польщі (26%) працює у будівельній галузі, кожен п'ятий (20%) знайшов роботу у промисловому секторі. 19% працювали в компаніях з надання адміністративних послуг, зокрема в агентствах з охорони власності та зайнятості. Більш ніж кожен десятий іноземець (12%) працює у галузі транспортування та на товарних складах.

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