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Повідомили, скільки українців нелегально працюють у Польщі. СТАТИСТИКА

Повідомили, скільки українців нелегально працюють у Польщі. СТАТИСТИКА
З розширенням можливостей офіційного працевлаштування у сусідній Польщі, безліч українців, на жаль, все одно нехтують такою опцією і працюють нелегально. Перевірки Національної інспекції праці Республіки виявили численні порушення.

Про це повідомляє "24 канал" з посилання на місцеве видання inPoland.

У 2020 році майже 15% громадян України у Польщі не мали відповідного договору з роботодавцем. Серед всіх "спійманих" нелегалів у республіці наші співвітчизники становлять 85% – 2 388 з 2 817 іноземців.

Детальні показники

Загалом Національною інспекцією праці було перевірено близько 19 300 іноземців. Найбільше нелегальних працівників зафіксовано у таких воєводствах:

Нижньосілезьке – 25%;
Любуське – 22%;
Сілезьке – 21%.

Окрім відсутності необхідних документів, серед інших порушень знайдено:
- перевищення кількості понаднормових робочих годин;
- укладання цивільно-правових договорів замість трудових;
- робота на іншому підприємстві, ніж вказаного у договорі;
- праця без пройдених обов'язкових медичних оглядів та інструктажів з охорони праці;
- менша від мінімальної погодинна ставка оплати праці.

Де найчастіше працевлаштовуються іноземці

Кожен четвертий іммігрант у Польщі (26%) працює у будівельній галузі, кожен п'ятий (20%) знайшов роботу у промисловому секторі. 19% працювали в компаніях з надання адміністративних послуг, зокрема в агентствах з охорони власності та зайнятості. Більш ніж кожен десятий іноземець (12%) працює у галузі транспортування та на товарних складах.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, статистика, нелегальна праця, українці
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