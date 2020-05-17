Справа волинського гінеколога, який займався сутенерством: чим завершилось розслідування





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Нагадаємо, в травні цього року у Луцьку вдруге затримали лікаря, який займався сутенерством. У жовтні 2020 року його вже засудили за такий злочин. Згодом стало відомо, що останній місяць лікар працював у Цуманській районній лікарні.



Злочинну сутенерську діяльність припинили оперативники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в області спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції за процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури.



Встановили, що 53-річний лучанин, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання оплатних сексуальних послуг. Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень, в залежності від віку жінок, які надавали такі послуги. Окрім того, чоловік домовлявся про місця зустрічей та бронював готелі й сауни.



За злочинну діяльність із кожного клієнта лучанин отримував свою частину грошової винагороди – від 300 до 500 грн.



Тоді зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.



Під час досудового розслідування поліцейські довели п’ять фактів організації надання оплатних сексуальних послуг. У п’ятницю, 30 липня, обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне зловмиснику загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.



Зазначають, що у вересні 2020 року фігурант уже був засуджений за вчинення аналогічних злочинів: поліцейські задокументували кілька епізодів організації сутенерських послуг та збуту амфетаміну. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські завершили досудове розслідування щодо заняття сутенерством лікарем, обвинувальний акт скерували до суду.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, в травні цього року у Луцьку. У жовтні 2020 року його вже засудили за такий злочин. Згодом стало відомо, щоЗлочинну сутенерську діяльність припинили оперативники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в області спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції за процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури.Встановили, що 53-річний лучанин, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання оплатних сексуальних послуг. Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень, в залежності від віку жінок, які надавали такі послуги. Окрім того, чоловік домовлявся про місця зустрічей та бронював готелі й сауни.За злочинну діяльність із кожного клієнта лучанин отримував свою частину грошової винагороди – від 300 до 500 грн.Тоді зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.Під час досудового розслідування поліцейські довели п’ять фактів організації надання оплатних сексуальних послуг. У п’ятницю, 30 липня, обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне зловмиснику загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.Зазначають, що у вересні 2020 року фігурант уже був засуджений за вчинення аналогічних злочинів: поліцейські задокументували кілька епізодів організації сутенерських послуг та збуту амфетаміну. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

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