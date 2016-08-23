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Концерт на «Олімпійському», феєрверки, саміт перших леді й джентльменів: що відбуватиметься на День Незалежності України

Концерт на «Олімпійському», феєрверки, саміт перших леді й джентльменів: що відбуватиметься на День Незалежності України
Святкування 30-річниці незалежності України триватиме упродовж трьох днів — з 22 по 24 серпня. У ці дні відбудеться низка офіційних та розважальних заходів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна. 30», пише «Громадське».

За тиждень до Дня Незалежності в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. З 16 серпня документ буде на виставці у Софійському соборі.

Слоган цьогорічного Дня Незалежності — «Ти у мене єдина». За словами Зеленського, він символізує «бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців».

22 серпня

Тоді президент вручить відзнаки «Національна легенда України». Їх отримають ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та провадить благодійну та громадську діяльність.

23 серпня

У День прапора президент поїде до географічного центру України в Черкаській області на підняття прапору. Урочистості заплановані у всіх областях країни.

Крім того, фасади Верховної Ради, Національної опери, палацу «Україна», ЦУМу, ТРЦ «Гулівер» у Києві набудуть кольорів українського прапора.

У цей же день у Києві відбудеться саміт «Кримська платформа». Її метою є захист прав і свобод жителів окупованого півострова, а також деокупація самого Криму.

Про готовність приєднатися до Кримської платформи вже заявляли, зокрема, у Туреччині, Великій Британії, Естонії, Польщі, Молдові та Словаччині.

Тоді ж відбудеться саміт перших леді та джентльменів за ініціативи дружини президента Олени Зеленської. Подія пройде у Національному заповіднику «Софія Київська». У заході анонсують участь фахівців та експертів із різних країн та галузей.

На 23 серпня також запланований концерт для лідерів держав у Національній опері України.

24 серпня

На центральній вулиці Києва відбудеться парад Збройних Сил України. У заході мають взяти участь представники та техніка всіх сил сектору безпеки й оборони України та країн-партнерів.

У цей день відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

На вечір на стадіоні «Олімпійський» розпочнеться шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни». Там візьмуть участь естрадні зірки, артисти оперу та балету, симфонічний оркестр.

Президент обіцяє єдиний музичний перформанс пісень, які стали спадщиною минулих поколінь, і хітів майбутнього. Завершиться концерт феєрверками.


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Теги: День Незалежності, Володимир Зеленський, програма
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