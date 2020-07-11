В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин
Сьогодні, 14:00
У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.
Про це заявив в коментарі Радіо Свобода головний санітарний лікар Ігор Кузін.
«Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення», – зазначив Кузін.
За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.
«Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя», – додав Кузін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив в коментарі Радіо Свобода головний санітарний лікар Ігор Кузін.
«Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення», – зазначив Кузін.
За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.
«Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя», – додав Кузін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу
Сьогодні, 14:47
В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин
Сьогодні, 14:00
Концерт на «Олімпійському», феєрверки, саміт перших леді й джентльменів: що відбуватиметься на День Незалежності України
Сьогодні, 13:37
У місті на Волині відбувся шаховий турнір. РЕЗУЛЬТАТИ.
Сьогодні, 13:24