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В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин

В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин
У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.

Про це заявив в коментарі Радіо Свобода головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення», – зазначив Кузін.

За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.

«Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя», – додав Кузін.

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Теги: вакциновані, МОЗ, карантин, послаблення
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