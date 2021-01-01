Де на Волині будуть відключати світло 3 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ЗТП-281 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський: Драгоманова, 2-6, Ковельська, 1-35, І. Франка, 6, кафе "Імпреза", магазин автозапчасти, магазин "Галантерея", банк "Український інноваційний банк", магазин "Ельф", магазин ТзОВ "Пролісок", музей, магазин "Рута", контора "Промжитлобуд", магазин "Дім", м-н "Ювелірний", Костел, магазин "Оліо".2. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-400 09:00-17:00 - с. Хмелів: вул. Центральна, Нова, Садова, церква, СКЗ Волиньгазу, АТС «Укртелекому».3. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-329 09:00-17:00 - с. Рокитниця: вул. Прибузька,Перемоги, Залізнична.1. ПЛ0,4кВ від КТП35 Л-3, Л-3а, Л-3б 09:00-20:00 - м. Горохів: вул. Вишнева, вул. Луцька, вул. Соняшна, вул. Дачна, вул. Полянка, вул. Козацька.2. ПЛ0,4кВ від ЗТП481 09:00–17:00 - ТзОВ Горохів-насіння.3. КТП455 10:00–13:00 - с. Мерва: вул. Молодіжна, вул. Б. Хмельницького, ФОП Тележинський М.В.4. КТП453 13:00-17:00 - с. Мерва: вул. Б. Хмельницького, ПАТ "Укртелеком", школа – с.Мерва, дитячий садок, церква – с.Мерва, ПО АФ Колос, ФОП Петрик О.М.1. КТП№259 Л-1,Л-2 09:30-16:30 - с. Осмиловичі: вул. Молодіжна, Львівська.2. КТП№144 10:00-17:00 - с. Хренів: вул. Б. Хмельницького, ФОП Романюк.3. КТП№20 Л-3 09:30-17:00 - с. Павлівка, П-ць Сарабуна.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-305 09:00–17:00 - м. Камінь – Каширський: вул. Вузька 1- 35, Шкільна, 1-21, пров. Шевченка 19- 25.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП 176 09:00–17:00 - с. Оленине: вул. Тиха, Польова.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25242 09:00-17:00 - с. Ставок, Олицьке споживче товариство, Сільська рада Дерно, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦ, ФОП Лищук Олександр Миколайович, Відділ освіти.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25339 08:30-17:00 - с. Залісоче, Відділ освіти Ківерцівської РДА, Сільська рада с. Дідичи, ФОП Збирун Олександр Іонікійович.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25213 08:30-17:00 - с. Веснянка: вул. 1-Травня, Відділ освіти, ФОП Петручик Руслан Олексійович, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД".4. 4. ПЛ 10 кВ 99-04 09:00-10:00 15:00-20:00 - с. Озеро, с. Гайове, ПП " Вікноцентр", ФОП Морозова Лариса Дмитрівна, ФОП Демчук Андрій Васильович, Ківерцівське ОПГХ, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Сільська рада с. Озеро, Свято-Покровська громада УПЦ, ФОП Лук"янов Віталій Олександрович, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ПрАТ "Київстар", ФОП Люшук Наталія Сергіївна, ФОП Демчук Андрій Васильови, ФОП Забожчук Олена Анзорівна, ПАТ "Укртелеком", СГВК "Озеро", Дедюх Віктор Віталійович, ФОП Степанюк Василь Васильович, ФОП Гнатюк Тетяна Дем'янівна, Ківерцівське сільське споживче товариство Озеро с/р, ФОП Герасимюк Л.І., КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", ВОБФ "Філіппус-Луцьк", Момотюк Анатолій Іванович, Відділ освіти Ківерцівської РДА, ПП"Лімерік", Тренінговий центр ГУНП у Вол. області, ПП "Волиньмайстер" ТзОВ "Екоплюс", ПП Захарчук, Укр-Телеком.5. КТП-25069 10:00-13:00 - с Клепачів: вул. Березнева, Антонюк Денис Олегович.6. КТП-25516 13:00-16:00 - с Клепачів: вул. Незалежності, Жидичинська сільська об’єднана територіальна громада.7. КТП-25431 09:00-11:00 - с.Жидичин: вул. Д. Галицького (17-го Вересня), 61-78, ФОП Громик Михайло Степанович, ФОП Сірук Леонід Петрович, ФОП Доманський В.Ф.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №287 09:00-17:00 - с.Будище: вул. Івана Франка, Ковельське МТМО, Колодяженська сільська рада.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №134 09:00-17:00 - смт Голоби: вул. Горького, Голобська селищна рада, 4 Державна пожежно-рятувальна частина УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ з НС у Волинській області.3. ПЛ-0,4кВ від ТП №212 09:00-17:00 - с.Лапні: вул. Партизанська-Шевченка, Тойкутська сільська рада.4. ПЛ-0,4кВ від ТП №231 09:00-17:00 - с. Мощена: вул. 40-річчя Перемоги, Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради, Дубівське споживче товариство, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», ФОП Панечко О.П, Церква Різдва Пресвятої Богородиці.5. ПЛ-10кВ. Л.16-09 (ТП-112; ТП-119; ТП 113; ТП-115; ТП-114; ТП-118; ТП-552; ТП 622; ТП-608; ТП-117; ТП-106) 09:00-17:00 - смт Голоби: вул.Незалежності; вул.Шевченка; вул.Ковельська;вул.Перемоги; вул.Молодіжна, ФО Корець А.А, Фо Луцюк В.С, ФОП Махнюк С.О, Голобська селищна рада, ФОП Дангол Л.А, ФОП Семенюк Б.О, Голобське споживче товариство, ФОП Глущук Л.М, ТзОВ "ПСП ОЙЛ", ФОП Митчик В.Д, Ф.О. Степанюк Л.С, Релігійна громада святих апостолів Петра іПавла УПЦ, Релігійна громада Християн Віри Євангельської, ФОП Борисюк А.П, Ф.о. Шпилюк А.С, ФОП Максимов М.М, ТзОВ "Марія", ТзОВ "Торговий Дім "Аванта", ФОП Матвійчук Г.О, Ф.о. Сироватка Т.П, ФОП Буховець Л.А, ФО Данилюк В.Г, Комунальне підприємство "Наше селище" ФО Войтюк І.П, ФОП Салмін С.В, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Каскад", ФОП Ровінська К.Є, ФОП Байда А.М, ФОП Воробей Т.П, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради, АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк", ПАТ "Укртелеком", Волинська філія, Релігійна громада "Архангела Михаїла " Римсько-католицькоїцеркви Луцької діє цезії, Голобська Свято-Георгіївська православна церква, Волинська дирекція АТ"Укрпошта", Державне виробничо-торгове підприємство "Волиньфармпостач", Голобська Свято-Георгіївська православна церква, ФОП Терещук І.В, ФОП Семенюк Б.О, ТзОВ "Гранд Інвест Лімітед".1. Л 51-02 до ЛР-87 09:00-17:00 - с. Марковичі, с.Роговичі, с. Заячиці, с. Міжгір’я, магазин с. Марковичі, магазин "Міжгір’я",ДНЗ с. Марковичі, школа с. Марковичі, ПП "ФруктЕкс Пол".2. ЩТП-56 09:00-17:00 - с. Губин: вул. Л. Українки, вул. Набережна, вул. Центральна.3. Л-1 від КТП-122 09:00-17:00 - с. Привітне: вул. Центральна.1. ТП-287 РУ-10 кВ Монтаж обладнання 09:00-17:00 - вул. Арцеулова, 1, 2, 3, 5, вул. Г. Артемовського, 13а, 15а, вул. Стрілецька, 6, Бойлерна.2. ТП-81 І-СШ 0,4кВ Монтаж обліку 13:30-17:00 - Вул. Теремнівська, 91в, 93, Лікувальний центр Яна вв. №1.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ 04кВ КТП-203 09:00-17:00 - с. Вербівка.2. ПЛ 04кВ КТП-182 09:00-17:00 - с. Затишшя.3. ПЛ 04кВ КТП- 164 09:00-17:00 - с. Руда: Рудинський психоневрологічний будинок-інтернат. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія.4. ПЛ 04кВ КТП-83 09:00-17:00 - с. Прирічя.1. КТП-232 10:00-12:30 - с. Залізниця, х. Скоморохи.2. ПЛ-10кВ Л-10-05 10:00-17:00 - с. Лобна, с. Залізниця (частково), ФАП; музей; школа; магазини; церква; пилорама; ФОП Швайко Б.П. пилорама; «ВФ Україна» Базова станція.1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 - с. Чорниж, Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС».2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33048 10:00-17:00 - с. Нова Руда, ФОП Сергійчук В.В., церква.3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33396 10:00-17:00 - с. Мала Ведмежка, Новочарторийське споживче товариство – магазин; клуб; ФОП Батурко Наталія Сергіївна – магазин; ФАП.4. ПЛ-10 кВ Л-45-03 12:00-16:00 - с. Колодії, с. Нові Підцаревичі, с. Старі Підцаревичі, Новочарторийське споживче товариство – магазин; ФАП; школа; водонапірна башта; Маневицьке управління водного господарства – дільниця. Новочарторийське споживче товариство – магазин; школа; Маневицьке управління водного господарства – дільниця.Новочарторийське споживче товариство – магазин; клуб; ФОП Батурко Наталія Сергіївна – магазин; водонапірна башта; Молитовний будинок; ФОП Олеш Анатолій Васильович; ФАП.1. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-22 09:00-17:00 - м.Нововолинськ: Лопатіна, Нахімова, Кропивницького, 25-59.1. ПЛ-10 кВ № 17-01 від ЛР-237 (К.Р.) 10:00-17:00 - с. Гута, СШ Котельня с.Гута, Д/с с.Гута, Фізична особа підприємець Головій Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколайович, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Берестюк Маргарита Федорівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Фізична особапідприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна.2. Л-3 ТП № 307 (П.) 09:30-13:30 - смт Ратне (вул. Малясова).3. Л-1 ТП № 381 (П.) 14:00-17:00 - с. Гірники.4. Л-1 ТП № 125 (К.Р.) 09:30-17:00 - с. Панасі.5. ТП № 102 (Т.О.) 10:00-16:00 - с. Тур.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 09:00-17:00 - с. Трилісці: вул. Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 09:00-17:00 - с Линівка: вул. Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 09:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 09:00-17:00 - с. Мильськ, картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 09:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Шкільна, Першотравнева, Миру, Молодіжна, церква, контора с/р, школа, клуб, дитячий садок, магазин, ФАП, магазин Шепелюк Г.В., насосна.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 09:00-17:00 - с. Щурин: вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-0,4кВ ТП-36396 09:00-17:00 - с. Кременець.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 09:00-17:00 - смт. Дубище: вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Симоненка,Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36478 09:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Кільцева, Першотравнева, Незалежності.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 09:00-17:00 - с. Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 09:00-17:00 - с. Щурин: вул. Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 09:00-17:00 - с. Рудня (повністю), с. Валер’янівка (повністю), м. Рожище, вул. Менделеєва, Ломоносова.14. ПЛ-10кВ Л71-02 09:00-17:00 - с. Трилісці (повністю), с. Линівка (повністю), с. Малинівка (повністю), с. Мар’янівка (повністю), с. Линівка (повністю), с. Трилісці (повністю).15. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 09:00-17:00 - с. Залісці: вул. Молодіжна, Колгоспна, Паркова, ДКУ, телятник Долюк В. В.16. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 09:00-17:00 - с. Залісці: вул. Центральна, Лесі Українки, контора с/р, клуб, магазин.17. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 09:00-17:00 - с. Топільне: вул. Квітнева, Миру, Ювілейна, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є.18. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 09:00-17:00 - с. Духче: вул. Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чайковського,Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».21. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 09:00-17:00 - с. Топільне: Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 09:00-17:00 - с. Літогоща: вул. Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.24. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 09:00-17:00 - с. Літогоща: СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.1. ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЛР-117 10:00-17:00 - с. Текля, Глухи (повністю), ПП-Люклянчук,Школа,с.Глухи:ПП Мрочко,СВК Волинь,ФАП,Школа.2. КТП-144Л-3 09:00-17:00 - с.Смідин: лікарня, дитячий садок, церква.3. ПЛ-10кВ Л-93-01від ЛР-62 10:00-17:00 - с.Паридуби, ПП Ханко, школа.1. ПЛ-0,4кВ КТП-269 10:00-16:30 - с. Ставки, дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, магазин.2. ПЛ-0,4кВ КТП-176 Л-1,2 10:00-16:30 - с. Дажва.