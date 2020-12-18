Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та області загалом у вівторок 3 серпня прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що опадів у Луцьку та області 3 серпня не буде.
Вітер у Луцьку буде західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 23-25⁰.
В області температура вночі становитиме 11-16⁰, вдень буде від 21 до 26⁰.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що опадів у Луцьку та області 3 серпня не буде.
Вітер у Луцьку буде західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 23-25⁰.
В області температура вночі становитиме 11-16⁰, вдень буде від 21 до 26⁰.
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