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Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу

Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу
Засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу. За версією Forbes, рейтинг очолив власник найбільшого світового виробника товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно.

Про це йдеться на сайті Forbes Real-Time, пише ТСН.

Так, статки Безоса за підсумками торгів 30 липня знизились на 13,9 млрд дол - до 192,4 млрд дол.

Водночас статки Арно за той день також скоротились - на 2,9 млрд дол. Проте Арно все одно на 0,5 млрд дол випередив Безоса: за підсумками торгів його статки оцінювали в 192,9 млрд дол.

За інформацією видання, статки Безоса скоротились у зв'язку із обвалом акцій Amazon - у п'ятницю, 30 липня, вони втратили 7,5% на тлі публікації звітності ритейлера: темпи зростання виручки сповільнилися в порівнянні з другим кварталом 2020 року.

Станом на понеділок, 2 серпня, статки Арно оцінюють в 194,7 млрд дол, Безоса - в 192,4 млрд дол.

Крім того, у п'ятірці світових багатіїв засновник Tesla Ілон Маск (179,4 млрд дол), співзасновник Microsoft Білл Гейтс (131,6 млрд дол) та засновник Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд дол).

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Теги: Джефф Безос, Бернар Арно, багатство
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