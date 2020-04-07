Автотроща у Луцькому районі: повідомили про стан потерпілих





Про це



Як зазначили, повідомлення про ДТП поблизу села Софіївка Луцького району поступило о 05:16 ранку. Трьох постраждалих з незначними забоями та підозрою на перелом плечової кістки доставили у лікарню м. Горохова. П’ятеро людей унаслідок зіткнення автівок з важкими переломами, закритими черепно-мозковими травмами швидкими доставили у луцькі лікарні. Зокрема, двох потерпілих доставили у Волинську обласну клінічну лікарню, двох інших – у Луцьку міську клінічну лікарню. Один з постраждалих відмовився від госпіталізації.



Було задіяно шість бригад швидкої медичної допомоги.



Нагадаємо, 1 серпня у селі Софіївка Луцького району сталася ДТП. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Софіївка Луцького району внаслідок автопригоди постраждали восьмеро людей. Сімох із них госпіталізували.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катостроф.Як зазначили, повідомлення про ДТП поблизу села Софіївка Луцького району поступило о 05:16 ранку. Трьох постраждалих з незначними забоями та підозрою на перелом плечової кістки доставили у лікарню м. Горохова. П’ятеро людей унаслідок зіткнення автівок з важкими переломами, закритими черепно-мозковими травмами швидкими доставили у луцькі лікарні. Зокрема, двох потерпілих доставили у Волинську обласну клінічну лікарню, двох інших – у Луцьку міську клінічну лікарню. Один з постраждалих відмовився від госпіталізації.Було задіяно шість бригад швидкої медичної допомоги.Нагадаємо, 1 серпняПопередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.

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