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Автотроща у Луцькому районі: повідомили про стан потерпілих

Автотроща у Луцькому районі: повідомили про стан потерпілих
У селі Софіївка Луцького району внаслідок автопригоди постраждали восьмеро людей. Сімох із них госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катостроф.

Як зазначили, повідомлення про ДТП поблизу села Софіївка Луцького району поступило о 05:16 ранку. Трьох постраждалих з незначними забоями та підозрою на перелом плечової кістки доставили у лікарню м. Горохова. П’ятеро людей унаслідок зіткнення автівок з важкими переломами, закритими черепно-мозковими травмами швидкими доставили у луцькі лікарні. Зокрема, двох потерпілих доставили у Волинську обласну клінічну лікарню, двох інших – у Луцьку міську клінічну лікарню. Один з постраждалих відмовився від госпіталізації.

Було задіяно шість бригад швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 1 серпня у селі Софіївка Луцького району сталася ДТП. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.

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Теги: аварія, Софіївка, стан потерпілих
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