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Користувався телефоном та не був пристебнутий: поблизу Луцька зловили п'янючого водія-«шумахера»

Користувався телефоном та не був пристебнутий: поблизу Луцька зловили п'янючого водія-«шумахера»
Керманич, який перевищував швидкість, отримав від патрульних 7 адмінматеріалів за скоєні порушення.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Як інформують, вчора, 1 серпня, під час вимірювання дотримання швидкісного режиму на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), 96 км с. Струмівка, патрульні зупинили керманича Volkswagen Golf, який керував у населеному пункті зі швидкістю 89 км/год, при цьому користувався засобами зв'язку під час руху та не був пристебнутий ременем безпеки.

Під час спілкування з останнім, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у присутності свідків на місці події. Результат — 1,81 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму. Однак з результатом не погодився і відмовився пройти огляд у медичному закладі.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки), ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні), ч.2 ст.122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без поліса обов’язкового страхування) та. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

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Теги: Струмівка, водій-порушник, патрульна поліція
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Коментарі 1
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Добре ,що цей бидляк нікого не збив ,лишати прав таких водіїв .
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