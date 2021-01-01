У Польщі трагічно загинув працівник з України
Сьогодні, 16:00
56-річний громадянин України загинув під час розбирання приміщення в населеному пункті Погоже (Сілезьке воєводство).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на vifi.pl, нещасний випадок стався минулої п'ятниці, 30 липня.
Під час розбирання старого нежитлового приміщення раптово завалилася одна з внутрішніх стін, яка придавила 56-річного українця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці. Причини та обставини нещасного випадку зараз розслідуються прокуратурою. На цей час відомо лише, що роботи з розбирання приміщення проводилися легально.
Фото - ілюстративне
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на vifi.pl, нещасний випадок стався минулої п'ятниці, 30 липня.
Під час розбирання старого нежитлового приміщення раптово завалилася одна з внутрішніх стін, яка придавила 56-річного українця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці. Причини та обставини нещасного випадку зараз розслідуються прокуратурою. На цей час відомо лише, що роботи з розбирання приміщення проводилися легально.
Фото - ілюстративне
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