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У Польщі трагічно загинув працівник з України

У Польщі трагічно загинув працівник з України
56-річний громадянин України загинув під час розбирання приміщення в населеному пункті Погоже (Сілезьке воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на vifi.pl, нещасний випадок стався минулої п'ятниці, 30 липня.

Під час розбирання старого нежитлового приміщення раптово завалилася одна з внутрішніх стін, яка придавила 56-річного українця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці. Причини та обставини нещасного випадку зараз розслідуються прокуратурою. На цей час відомо лише, що роботи з розбирання приміщення проводилися легально.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, трагічна смерть, українець, працівник
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