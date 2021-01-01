У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія

На розі вулиць Ковельська-Шевченка, що у Луцьку, сталася ДТП за участі трьох автівок.Повідомлення про аварію патрульні отримали сьогодні, близько 13-ї години, інформує патрульна поліція у Волинській області.Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій Volkswagen Passat, рухаючись з вулиці Ковельської, маючи намір здійснити поворот ліворуч на вулицю Шкільну, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz E 300, який рухався в зустрічному напрямку.Опісля зіткнення з Mercedes-Benz транспортний засіб Volkswagen розвернувся та зіткнувся з Renault Logan, який стояв у лівій смузі зустрічного напрямку.На щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.На винуватця ДТП патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.