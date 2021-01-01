У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія
Сьогодні, 16:15
На розі вулиць Ковельська-Шевченка, що у Луцьку, сталася ДТП за участі трьох автівок.
Повідомлення про аварію патрульні отримали сьогодні, близько 13-ї години, інформує патрульна поліція у Волинській області.
Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій Volkswagen Passat, рухаючись з вулиці Ковельської, маючи намір здійснити поворот ліворуч на вулицю Шкільну, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz E 300, який рухався в зустрічному напрямку.
Опісля зіткнення з Mercedes-Benz транспортний засіб Volkswagen розвернувся та зіткнувся з Renault Logan, який стояв у лівій смузі зустрічного напрямку.
На щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На винуватця ДТП патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про аварію патрульні отримали сьогодні, близько 13-ї години, інформує патрульна поліція у Волинській області.
Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій Volkswagen Passat, рухаючись з вулиці Ковельської, маючи намір здійснити поворот ліворуч на вулицю Шкільну, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz E 300, який рухався в зустрічному напрямку.
Опісля зіткнення з Mercedes-Benz транспортний засіб Volkswagen розвернувся та зіткнувся з Renault Logan, який стояв у лівій смузі зустрічного напрямку.
На щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На винуватця ДТП патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під Луцьком за перевищення швидкості зловили водія Audi
Сьогодні, 16:38
У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія
Сьогодні, 16:15
У Польщі трагічно загинув працівник з України
Сьогодні, 16:00
Користувався телефоном та не був пристебнутий: поблизу Луцька зловили п'янючого водія-«шумахера»
Сьогодні, 15:48