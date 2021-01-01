Під Луцьком за перевищення швидкості зловили водія Audi
Сьогодні, 16:38
Вчора, 1 серпня, під час вимірювання дотримання швидкісного режиму с. Сільце Луцького району патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем Audi A6.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Водій їхав у населеному пункті зі швидкістю 122 км/год, при дозволеній — 50 км/год. До того ж, керманич не зупинився на вимогу поліцейських. Однак згодом вказану автівку зупинили у с. Гірка Полонка.
У результаті на 43-річного керманича склали адміністративні матеріали за ч.4 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Водій їхав у населеному пункті зі швидкістю 122 км/год, при дозволеній — 50 км/год. До того ж, керманич не зупинився на вимогу поліцейських. Однак згодом вказану автівку зупинили у с. Гірка Полонка.
У результаті на 43-річного керманича склали адміністративні матеріали за ч.4 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
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