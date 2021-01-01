вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Бандерштаті» працюватиме центр вакцинації від COVID-19

На «Бандерштаті» працюватиме центр вакцинації від COVID-19
На фестивалі «Бандерштат», який відбудеться 6-8 серпня поблизу Луцька, у всіх охочих буде можливість вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляють на сторінці фестивалю.

За підтримки Міністерства охорони здоров'я України на цьогорічному фестивалі організують центр масової вакцинації від COVID-19. Процедура буде безкоштовною.

Щепитися можна буде такими вакцинами:
- Pfizer;
- Moderna;
- CoronaVac.

Центр вакцинації буде розташований на території «Бандерштату» та працюватиме впродовж трьох фестивальних днів з 9 до 14 години.

Для вакцинації потрібно заповнити попередню форму реєстрації. Із собою потрібно мати паспорт, ІПН та довідку про прописку, або ж цю інформацію в додатку ДІЯ.

Також на території фестивалю цілодобово працюватиме медичний пункт. За потреби допомогу фестивальникам надаватимуть дипломовані лікарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Бандерштат, вакцинація, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 17:16
У Луцьку власники будинків незаконно використовують земельні ділянки
Сьогодні, 17:00
На «Бандерштаті» працюватиме центр вакцинації від COVID-19
Сьогодні, 16:43
Під Луцьком за перевищення швидкості зловили водія Audi
Сьогодні, 16:38
У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Де та коли у Луцьку можна вакцинуватися від коронавірусу Де та коли у Луцьку можна вакцинуватися від коронавірусу
26 липень, 11:10
Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу
15 березень, 09:10
Вакцинація медиків проти COVID-19: у Луцьку поки що жодну дозу не утилізували Вакцинація медиків проти COVID-19: у Луцьку поки що жодну дозу не утилізували
10 березень, 06:24
Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко
25 лютий, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО
Сьогодні, 18:15
 0
СБУ нейтралізувала «силовий осередок» проросійського ГО, яке контролював нардеп: у ЗМІ назвали ім'я
Сьогодні, 17:59
 0
Знайшли мертвим чоловіка з Волині, який зник 28 липня
Сьогодні, 17:31
 0
У Луцьку та Рівному – обшуки у підприємців, які збувають «сурогат» через сільські магазини. ФОТО
Сьогодні, 17:27
 0
Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8