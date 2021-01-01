На «Бандерштаті» працюватиме центр вакцинації від COVID-19

відбудеться 6-8 серпня поблизу Луцька, у всіх охочих буде можливість вакцинуватися від коронавірусу.



Про це



За підтримки Міністерства охорони здоров'я України на цьогорічному фестивалі організують центр масової вакцинації від COVID-19. Процедура буде безкоштовною.



Щепитися можна буде такими вакцинами:

- Pfizer;

- Moderna;

- CoronaVac.



Центр вакцинації буде розташований на території «Бандерштату» та працюватиме впродовж трьох фестивальних днів з 9 до 14 години.



Для вакцинації потрібно заповнити попередню форму реєстрації. Із собою потрібно мати паспорт, ІПН та довідку про прописку, або ж цю інформацію в додатку ДІЯ.



Також на території фестивалю цілодобово працюватиме медичний пункт. За потреби допомогу фестивальникам надаватимуть дипломовані лікарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі «Бандерштат», який, у всіх охочих буде можливість вакцинуватися від коронавірусу.Про це повідомляють на сторінці фестивалю.За підтримки Міністерства охорони здоров'я України на цьогорічному фестивалі організують центр масової вакцинації від COVID-19. Процедура буде безкоштовною.Щепитися можна буде такими вакцинами:- Pfizer;- Moderna;- CoronaVac.Центр вакцинації буде розташований на території «Бандерштату» та працюватиме впродовж трьох фестивальних днів з 9 до 14 години.Для вакцинації потрібно заповнити попередню форму реєстрації. Із собою потрібно мати паспорт, ІПН та довідку про прописку, або ж цю інформацію в додатку ДІЯ.Також на території фестивалю цілодобово працюватиме медичний пункт. За потреби допомогу фестивальникам надаватимуть дипломовані лікарі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію