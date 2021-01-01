На «Бандерштаті» працюватиме центр вакцинації від COVID-19
Сьогодні, 16:43
На фестивалі «Бандерштат», який відбудеться 6-8 серпня поблизу Луцька, у всіх охочих буде можливість вакцинуватися від коронавірусу.
Про це повідомляють на сторінці фестивалю.
За підтримки Міністерства охорони здоров'я України на цьогорічному фестивалі організують центр масової вакцинації від COVID-19. Процедура буде безкоштовною.
Щепитися можна буде такими вакцинами:
- Pfizer;
- Moderna;
- CoronaVac.
Центр вакцинації буде розташований на території «Бандерштату» та працюватиме впродовж трьох фестивальних днів з 9 до 14 години.
Для вакцинації потрібно заповнити попередню форму реєстрації. Із собою потрібно мати паспорт, ІПН та довідку про прописку, або ж цю інформацію в додатку ДІЯ.
Також на території фестивалю цілодобово працюватиме медичний пункт. За потреби допомогу фестивальникам надаватимуть дипломовані лікарі.
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Про це повідомляють на сторінці фестивалю.
За підтримки Міністерства охорони здоров'я України на цьогорічному фестивалі організують центр масової вакцинації від COVID-19. Процедура буде безкоштовною.
Щепитися можна буде такими вакцинами:
- Pfizer;
- Moderna;
- CoronaVac.
Центр вакцинації буде розташований на території «Бандерштату» та працюватиме впродовж трьох фестивальних днів з 9 до 14 години.
Для вакцинації потрібно заповнити попередню форму реєстрації. Із собою потрібно мати паспорт, ІПН та довідку про прописку, або ж цю інформацію в додатку ДІЯ.
Також на території фестивалю цілодобово працюватиме медичний пункт. За потреби допомогу фестивальникам надаватимуть дипломовані лікарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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