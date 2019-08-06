Не платив 13 років: у Луцьку з горе-батька двох дітей стягнули аліменти





Про це Ярема Богак.



Батько не сплачував аліменти з травня 2008 року.



Державні виконавці внесли відомості про батька – неплатника аліментів – до Єдиного реєстру боржників. Після застосування встановлених законом обмежень боржник сплатив у повному обсязі борг, зокрема: 128 964 гривні аліментів, 58 302 гривні штрафу та 12 880 гривень виконавчого збору.



Загальна сума, яку сплатив лучанин, становила 200 тисяч 145 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із жителя Луцька через суд стягнули понад 200 тисяч гривень боргу аліментів. Кошти батько двох неповнолітніх дітей сплатив після того, як йому заборонили виїжджати за кордон, керувати автомобілем, полювати та користуватися зброєю.Про це Суспільному повідомив керівник органів Державної виконавчої служби областіБатько не сплачував аліменти з травня 2008 року.Державні виконавці внесли відомості про батька – неплатника аліментів – до Єдиного реєстру боржників. Після застосування встановлених законом обмежень боржник сплатив у повному обсязі борг, зокрема: 128 964 гривні аліментів, 58 302 гривні штрафу та 12 880 гривень виконавчого збору.Загальна сума, яку сплатив лучанин, становила 200 тисяч 145 гривень.

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