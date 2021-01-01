У Луцьку власники будинків незаконно використовують земельні ділянки
Сьогодні, 17:00
Луцька окружна прокуратура звернулася до суду із позовами в інтересах держави в особі Луцької міської ради до громадянина та двох підприємців, аби стягнути з них майже 300 тисяч гривень плати за землю, яку вони використовували без жодних правових підстав.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що, маючи у приватній власності приміщення на вулицях Шопена та Вахтангова у Луцьку, які знаходяться на належних громаді земельних ділянках, власники об’єктів нерухомості не оформили жодних правовстановлюючих документів на користування землею та не сплатили за це ні гривні у бюджет.
У такий спосіб вони "зекономили" майже 300 тисяч гривень, на стягненні яких і наполягатимуть прокурори в суді.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що, маючи у приватній власності приміщення на вулицях Шопена та Вахтангова у Луцьку, які знаходяться на належних громаді земельних ділянках, власники об’єктів нерухомості не оформили жодних правовстановлюючих документів на користування землею та не сплатили за це ні гривні у бюджет.
У такий спосіб вони "зекономили" майже 300 тисяч гривень, на стягненні яких і наполягатимуть прокурори в суді.
Фото - ілюстративне
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