У Луцьку власники будинків незаконно використовують земельні ділянки

Луцька окружна прокуратура звернулася до суду із позовами в інтересах держави в особі Луцької міської ради до громадянина та двох підприємців, аби стягнути з них майже 300 тисяч гривень плати за землю, яку вони використовували без жодних правових підстав.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори з'ясували, що, маючи у приватній власності приміщення на вулицях Шопена та Вахтангова у Луцьку, які знаходяться на належних громаді земельних ділянках, власники об’єктів нерухомості не оформили жодних правовстановлюючих документів на користування землею та не сплатили за це ні гривні у бюджет.У такий спосіб вони "зекономили" майже 300 тисяч гривень, на стягненні яких і наполягатимуть прокурори в суді.