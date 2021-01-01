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У Луцьку та Рівному – обшуки у підприємців, які збувають «сурогат» через сільські магазини. ФОТО

У Луцьку та Рівному – обшуки у підприємців, які збувають «сурогат» через сільські магазини. ФОТО
Слідчі СУ ГУНП у Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України провели 18 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності фігурантів провадження, місцями їх проживання, а також у транспортних засобах осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Зокрема, слідчі дії проводились на території Рівного та Луцька.

В ході обшуків виявили та вилучили більше 110 тисяч гривень, 2210 євро та 7350 доларів США, близько 450 пляшок фальсифікованої горілки з ознаками підроблення марок акцизного податку, понад 2200 пачок цигарок без акцизних марок, 120 л спирту, мобільні телефони, банківські картки, транспортний засіб «VOLKSWAGEN LT 35» та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.

У Луцьку та Рівному – обшуки у підприємців, які збувають «сурогат» через сільські магазини. ФОТО
У Луцьку та Рівному – обшуки у підприємців, які збувають «сурогат» через сільські магазини. ФОТО

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Теги: обшуки, підприємці, сурогат, рівненська прокуратура
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