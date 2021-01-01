У Луцьку та Рівному – обшуки у підприємців, які збувають «сурогат» через сільські магазини. ФОТО

Слідчі СУ ГУНП у Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України провели 18 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності фігурантів провадження, місцями їх проживання, а також у транспортних засобах осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.Зокрема, слідчі дії проводились на території Рівного та Луцька.В ході обшуків виявили та вилучили більше 110 тисяч гривень, 2210 євро та 7350 доларів США, близько 450 пляшок фальсифікованої горілки з ознаками підроблення марок акцизного податку, понад 2200 пачок цигарок без акцизних марок, 120 л спирту, мобільні телефони, банківські картки, транспортний засіб «VOLKSWAGEN LT 35» та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.