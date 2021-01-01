СБУ нейтралізувала «силовий осередок» проросійського ГО, яке контролював нардеп: у ЗМІ назвали ім'я





Про це повідомляє



Зловмисники діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України.



За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні.



Встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.



У ході процесуальних дій за місцями проживання зловмисників та офісному приміщенні громадського об’єднання правоохоронці виявили:

- холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;

- інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;

- велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.



Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.



Заходи із блокування правопорушень проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.



Служба безпеки України продовжує системну роботу із викриття підривної діяльності проти нашої країни.



Інформоване джерело Іллю Киву.



Співрозмовник видання зазначив, що це організація "Патріоти - За життя", яку контролює Кива, під її прикриттям ніби-то працювали злочинці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ запобігла спробам розхитування суспільно-політичної ситуації у східних регіонах України. Під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську заблокували діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.Про це повідомляє СБУ. Зловмисники діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України.За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні.Встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.У ході процесуальних дій за місцями проживання зловмисників та офісному приміщенні громадського об’єднання правоохоронці виявили:- холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;- інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;- велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.Заходи із блокування правопорушень проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.Служба безпеки України продовжує системну роботу із викриття підривної діяльності проти нашої країни.Інформоване джерело РБК-Україна повідомило , що мова йде про нардепаСпіврозмовник видання зазначив, що це організація "Патріоти - За життя", яку контролює Кива, під її прикриттям ніби-то працювали злочинці.

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