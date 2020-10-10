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У Луцьку відслужили панахиду за упокій душі Лесі Українки

У Луцьку відслужили панахиду за упокій душі Лесі Українки
З нагоди 108-ї річниці упокоєння видатної поетеси духовенство Волинської єпархії ПЦУ відправило заупокійні служби.

З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла в обласному центрі на Театральному майдані перед пам’ятником літію очолив староста кафедрального собору Святої Трійці протоієрей Володимир Подолець. У слові душпастир зазначив, що Леся Українка з родиною служили Богові через служіння своєму народові. У заході також взяли участь представники влади, обласної організації Національної спілки письменників України, небайдужі лучани, - йдеться на сайті єпархії.

А в с. Колодяжне Ковельського районного деканату, де письменниця проживала дитячі та юнацькі роки, відбувся ІІІ етнофестиваль «На гостини до Лесі». Настоятель місцевого храму Святителя Миколая Чудотворця протоієрей Іван Оринчак відслужив панахиду за родину Косачів у цьому Божому домі. Опісля в літературно-меморіальному музеї славетної землячки прочитав власні вірші (о. Іван – член осередку Спілки християнських письменників України).

Лариса Петрівна Косач-Квітка померла 1 серпня 1913 р. в м. Сурамі (Грузія).

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Теги: Волинь, Луцьк, ПЦУ, Леся Українка
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