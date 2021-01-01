Волинські атовці облаштовують рекреаційну зону на місці колишнього смітника
Сьогодні, 08:35
У селі Зимне Володимир-Волинського району ветерани АТО/ООС облаштовують відпочинкову зону.
Майже п'ять років тому колишні військовослужбовці власними силами зініціювали впорядкування відпочинкової зони, – розповів Суспільному ветеран АТО Віталій Мотузюк.
23 колишніх військовослужбовців, які об’єдналися у "Спілку ветеранів війни і громади", працюють над благоустроєм території. Раніше на місці відпочинкової зони був закинутий торф'яник. До 2018-го року на території були зарості борщівника та стихійне сміттєзвалище.
Нині тут розрівняли і розчистили територію від хащів, викопали ставок, облаштувати дитячий майданчик, змайструвати альтанки для відпочинку та посадили декоративні дерева, – розповів голова ГО "Спілка ветеранів війни і громада" Олександр Сорочук.
До створення рекреаційної зони в селі Зимне в першу чергу залучають ветеранів АТО/ООС. Також, говорить голова організації, доєднуються місцеві жителі.
"Екскаватор копав майже 1,5 місяці. Декілька разів приганяли грейдер, бульдозера важкого. Там, де зараз дитячий майданчик, неможливо було пройти: була нерівна місцевість і багато сміття", – зазначив Олександр Сорочук.
Реалізація такого проєкту сприяє психологічній реабілітації. Свою роботу над відпочинковою зоною ветерани називають трудотерапією.
"Між собою хлопці більш відкриті. Не кожен в сім’ї скаже, що було там і що наболіло. А з побратимами можна поділитися, які тебе зрозуміють", – говорить ветеран-атовець Віталій Мотузюк.
Ветеран каже: мобілізували у першу хвилю у 2014 році. "У складі 51-ої бригади пройшов Іловайський котел. Повернувшись додому, впоратися зі спогадами про війну допомогла сім’я і трудотерапія", – додав волинянин.
Зараз ставок, який наповнюється джерельною водою – єдина водойма у селі Зимне. Члени місцевої спілки атовців впорядкували джерело.
Зі слів голови громадської організації Олександра Сорочука, спільна робота атовців – і користь для здоров’я, і добра справа для односельців. Поки, каже, у своїх планах не зупиняються.
Як розповів Суспільному практичний психолог обласного госпіталю ветеранів війни Руслан Ізмаїлов, трудотерапія не є методом психологічної реабілітації, але допомагає ветеранам війни адаптуватися до мирного життя.
Всього на території громади мешкає 248 ветеранів АТО/ООС, – повідомив голова Зимнівської громади Вячеслав Католик.
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Майже п'ять років тому колишні військовослужбовці власними силами зініціювали впорядкування відпочинкової зони, – розповів Суспільному ветеран АТО Віталій Мотузюк.
23 колишніх військовослужбовців, які об’єдналися у "Спілку ветеранів війни і громади", працюють над благоустроєм території. Раніше на місці відпочинкової зони був закинутий торф'яник. До 2018-го року на території були зарості борщівника та стихійне сміттєзвалище.
Нині тут розрівняли і розчистили територію від хащів, викопали ставок, облаштувати дитячий майданчик, змайструвати альтанки для відпочинку та посадили декоративні дерева, – розповів голова ГО "Спілка ветеранів війни і громада" Олександр Сорочук.
До створення рекреаційної зони в селі Зимне в першу чергу залучають ветеранів АТО/ООС. Також, говорить голова організації, доєднуються місцеві жителі.
"Екскаватор копав майже 1,5 місяці. Декілька разів приганяли грейдер, бульдозера важкого. Там, де зараз дитячий майданчик, неможливо було пройти: була нерівна місцевість і багато сміття", – зазначив Олександр Сорочук.
Реалізація такого проєкту сприяє психологічній реабілітації. Свою роботу над відпочинковою зоною ветерани називають трудотерапією.
"Між собою хлопці більш відкриті. Не кожен в сім’ї скаже, що було там і що наболіло. А з побратимами можна поділитися, які тебе зрозуміють", – говорить ветеран-атовець Віталій Мотузюк.
Ветеран каже: мобілізували у першу хвилю у 2014 році. "У складі 51-ої бригади пройшов Іловайський котел. Повернувшись додому, впоратися зі спогадами про війну допомогла сім’я і трудотерапія", – додав волинянин.
Зараз ставок, який наповнюється джерельною водою – єдина водойма у селі Зимне. Члени місцевої спілки атовців впорядкували джерело.
Зі слів голови громадської організації Олександра Сорочука, спільна робота атовців – і користь для здоров’я, і добра справа для односельців. Поки, каже, у своїх планах не зупиняються.
Як розповів Суспільному практичний психолог обласного госпіталю ветеранів війни Руслан Ізмаїлов, трудотерапія не є методом психологічної реабілітації, але допомагає ветеранам війни адаптуватися до мирного життя.
Всього на території громади мешкає 248 ветеранів АТО/ООС, – повідомив голова Зимнівської громади Вячеслав Католик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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