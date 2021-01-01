Волинські атовці облаштовують рекреаційну зону на місці колишнього смітника





Майже п'ять років тому колишні військовослужбовці власними силами зініціювали впорядкування відпочинкової зони, – розповів Віталій Мотузюк.



23 колишніх військовослужбовців, які об’єдналися у "Спілку ветеранів війни і громади", працюють над благоустроєм території. Раніше на місці відпочинкової зони був закинутий торф'яник. До 2018-го року на території були зарості борщівника та стихійне сміттєзвалище.



Нині тут розрівняли і розчистили територію від хащів, викопали ставок, облаштувати дитячий майданчик, змайструвати альтанки для відпочинку та посадили декоративні дерева, – розповів голова ГО "Спілка ветеранів війни і громада" Олександр Сорочук.



До створення рекреаційної зони в селі Зимне в першу чергу залучають ветеранів АТО/ООС. Також, говорить голова організації, доєднуються місцеві жителі.



"Екскаватор копав майже 1,5 місяці. Декілька разів приганяли грейдер, бульдозера важкого. Там, де зараз дитячий майданчик, неможливо було пройти: була нерівна місцевість і багато сміття", – зазначив Олександр Сорочук.



Реалізація такого проєкту сприяє психологічній реабілітації. Свою роботу над відпочинковою зоною ветерани називають трудотерапією.



"Між собою хлопці більш відкриті. Не кожен в сім’ї скаже, що було там і що наболіло. А з побратимами можна поділитися, які тебе зрозуміють", – говорить ветеран-атовець Віталій Мотузюк.



Ветеран каже: мобілізували у першу хвилю у 2014 році. "У складі 51-ої бригади пройшов Іловайський котел. Повернувшись додому, впоратися зі спогадами про війну допомогла сім’я і трудотерапія", – додав волинянин.



Зараз ставок, який наповнюється джерельною водою – єдина водойма у селі Зимне. Члени місцевої спілки атовців впорядкували джерело.



Зі слів голови громадської організації Олександра Сорочука, спільна робота атовців – і користь для здоров’я, і добра справа для односельців. Поки, каже, у своїх планах не зупиняються.





Як розповів Суспільному практичний психолог обласного госпіталю ветеранів війни Руслан Ізмаїлов, трудотерапія не є методом психологічної реабілітації, але допомагає ветеранам війни адаптуватися до мирного життя.



Всього на території громади мешкає 248 ветеранів АТО/ООС, – повідомив голова Зимнівської громади Вячеслав Католик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зимне Володимир-Волинського району ветерани АТО/ООС облаштовують відпочинкову зону.Майже п'ять років тому колишні військовослужбовці власними силами зініціювали впорядкування відпочинкової зони, – розповів Суспільному ветеран АТО23 колишніх військовослужбовців, які об’єдналися у "Спілку ветеранів війни і громади", працюють над благоустроєм території. Раніше на місці відпочинкової зони був закинутий торф'яник. До 2018-го року на території були зарості борщівника та стихійне сміттєзвалище.Нині тут розрівняли і розчистили територію від хащів, викопали ставок, облаштувати дитячий майданчик, змайструвати альтанки для відпочинку та посадили декоративні дерева, – розповів голова ГО "Спілка ветеранів війни і громада" Олександр Сорочук.До створення рекреаційної зони в селі Зимне в першу чергу залучають ветеранів АТО/ООС. Також, говорить голова організації, доєднуються місцеві жителі."Екскаватор копав майже 1,5 місяці. Декілька разів приганяли грейдер, бульдозера важкого. Там, де зараз дитячий майданчик, неможливо було пройти: була нерівна місцевість і багато сміття", – зазначив Олександр Сорочук.Реалізація такого проєкту сприяє психологічній реабілітації. Свою роботу над відпочинковою зоною ветерани називають трудотерапією."Між собою хлопці більш відкриті. Не кожен в сім’ї скаже, що було там і що наболіло. А з побратимами можна поділитися, які тебе зрозуміють", – говорить ветеран-атовець Віталій Мотузюк.Ветеран каже: мобілізували у першу хвилю у 2014 році. "У складі 51-ої бригади пройшов Іловайський котел. Повернувшись додому, впоратися зі спогадами про війну допомогла сім’я і трудотерапія", – додав волинянин.Зараз ставок, який наповнюється джерельною водою – єдина водойма у селі Зимне. Члени місцевої спілки атовців впорядкували джерело.Зі слів голови громадської організації Олександра Сорочука, спільна робота атовців – і користь для здоров’я, і добра справа для односельців. Поки, каже, у своїх планах не зупиняються.Як розповів Суспільному практичний психолог обласного госпіталю ветеранів війни Руслан Ізмаїлов, трудотерапія не є методом психологічної реабілітації, але допомагає ветеранам війни адаптуватися до мирного життя.Всього на території громади мешкає 248 ветеранів АТО/ООС, – повідомив голова Зимнівської громади Вячеслав Католик.

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