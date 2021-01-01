На Волині знайшли останки німецьких солдатів

На Горохівщині знайшли останки німецьких військовослужбовців, які загинули в період Другої світової війни.Про це повідомляє районна газета "Горохівський вісник".Збір останків німецьких військовослужбовців часів Другої світової війни з метою їх ідентифікації й подальшого перезахоронення проводить Німецька Народна Спілка по догляду за військовими похованнями на території Берестечківської громади.Пошукові роботи відбулися нещодавно в селі Лобачівка, де, згідно з архівною інформацією, покоїлися німецькі солдати. Помимо останків тридцяти шести німецьких воїнів учасники робочої групи відшукали жетони та пляшки з інформацією про загиблих. Також було визначено місцезнаходження захоронень поблизу Свято-Духівського храму міста Берестечка, на вулиці Козацькій. Свого часу там розміщувався німецький госпіталь, куди на лікування звозили поранених у боях 1944 року. За переказами місцевих жителів, померлих хоронили на території цього ж закладу. Після розташування неподалік відділку міліції та неприйнятністю сусідства НКВД із німецьким цвинтарем захоронених солдатів викопали та, поприв’язувавши до коней, постягували в окоп на березі Стиру. Коли в 1991 році проводилося перезахоронення вояків УПА, останки яких покоїлися у тому ж окопі, дев’ять знайдених німецьких солдатів поховали в гробниці-склепі на берестечківському кладовищі.Нещодавно в результаті робіт, здійснених пошуковою групою, на території колишнього госпіталю було викопано останки ще шести німецьких воїнів, ідентифікаційні жетони й пляшки з інформаційними записками. За словами керівника робочої групи Романа Процайла, останки, віднайдені на території Берестечківської громади, а також із гробниці-склепу перепоховають на офіційному збірному цвинтарі в селі Потелич Жовківського району Львівської області, де хоронять німецьких військових із восьми областей західного регіону України.За активну участь у пошуку поховань німецьких військовослужбовців, які загинули під час Другої світової війни в місті Берестечку, подякою Представництва Німецької Народної Спілки по догляду за військовими похованнями в Україні був відзначений директор Берестечківського народного історичного музею Олег Дергай.Він повідомив, що в травні 2003 року тут також проводилися пошукові роботи. У їх результаті в сквері поблизу Свято-Троїцького костелу розкопали останки п’яти німецьких солдатів, зокрема двох саперів, кінного жандарма, піхотинця й зенітника. Окрім того, за словами Олега Анатолійовича, на території Берестечка й досі існують можливі захоронення. У їх числі – поховання німецького кухаря, про якого гарно відгукувалися місцеві жителі. Готуючи їжу для військових підрозділів, він підгодовував сім’ю, де проживав сам. Дітвору нерідко таємно пригощав шоколадками. Загинув під час одного з бомбардувань радянськими літаками. Кухаря похоронили місцеві жителі й тривалий період доглядали за його могилою.