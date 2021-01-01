«Волинь» починає домашній сезон з перемоги, обігравши «Поділля»





Автором єдиного голу в матчі став молодий нападник "хрестоносців" Богдан Кобзар, який "розписався" у воротах гостей на 58 хвилині матчу.



Після матчу головний тренер волинян Альберт Шахов розповів, що сьогоднішню перемогу команда присвятила легендарному гравцю та тренеру "Волині" Володимиру Дикому, який днями відійшов у Вічність.



Відтак, після завершення матчів другого туру "Волинь" має у своєму активі 4 очки та займає 4 місце у турнірній таблиці.



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