«Волинь» починає домашній сезон з перемоги, обігравши «Поділля»
Сьогодні, 21:34
Луцька «Волинь» обіграла новачка Першої ліги «Поділля» з мінімільним рахунком та розпочала домашній сезон з перемоги.
Автором єдиного голу в матчі став молодий нападник "хрестоносців" Богдан Кобзар, який "розписався" у воротах гостей на 58 хвилині матчу.
Після матчу головний тренер волинян Альберт Шахов розповів, що сьогоднішню перемогу команда присвятила легендарному гравцю та тренеру "Волині" Володимиру Дикому, який днями відійшов у Вічність.
Відтак, після завершення матчів другого туру "Волинь" має у своєму активі 4 очки та займає 4 місце у турнірній таблиці.
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Автором єдиного голу в матчі став молодий нападник "хрестоносців" Богдан Кобзар, який "розписався" у воротах гостей на 58 хвилині матчу.
Після матчу головний тренер волинян Альберт Шахов розповів, що сьогоднішню перемогу команда присвятила легендарному гравцю та тренеру "Волині" Володимиру Дикому, який днями відійшов у Вічність.
Відтак, після завершення матчів другого туру "Волинь" має у своєму активі 4 очки та займає 4 місце у турнірній таблиці.
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