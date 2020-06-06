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На Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині сталася пожежа в житловому будинку.

Про це йдеться на сторінці Сошичненська ОТГ у фейсбуці.

Пожежа сталася 1 серпня 2021 року у селі Сошично Камінь-Каширського району. Вогонь завдав значних збитків. Ніхто з мешканців будинку не постраждав.

На місце виїжджали екіпажі 8 ДПРЧ, МПО Сошично, МПО Качин, 102, Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.



Для сім'ї постраждалих збирають кошти. Охочі допомогти можуть перерахувати гроші за реквізитами: 5168757399411380 Матюк Богдана

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Теги: Волинь, Сошичне
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