На Волині горів житловий будинок. ФОТО
02 серпень, 22:59
На Волині сталася пожежа в житловому будинку.
Про це йдеться на сторінці Сошичненська ОТГ у фейсбуці.
Пожежа сталася 1 серпня 2021 року у селі Сошично Камінь-Каширського району. Вогонь завдав значних збитків. Ніхто з мешканців будинку не постраждав.
На місце виїжджали екіпажі 8 ДПРЧ, МПО Сошично, МПО Качин, 102, Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
Для сім'ї постраждалих збирають кошти. Охочі допомогти можуть перерахувати гроші за реквізитами: 5168757399411380 Матюк Богдана
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Про це йдеться на сторінці Сошичненська ОТГ у фейсбуці.
Пожежа сталася 1 серпня 2021 року у селі Сошично Камінь-Каширського району. Вогонь завдав значних збитків. Ніхто з мешканців будинку не постраждав.
На місце виїжджали екіпажі 8 ДПРЧ, МПО Сошично, МПО Качин, 102, Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
Для сім'ї постраждалих збирають кошти. Охочі допомогти можуть перерахувати гроші за реквізитами: 5168757399411380 Матюк Богдана
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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