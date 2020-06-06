На Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Сошичненська ОТГ у фейсбуці.



Пожежа сталася 1 серпня 2021 року у селі Сошично Камінь-Каширського району. Вогонь завдав значних збитків. Ніхто з мешканців будинку не постраждав.



На місце виїжджали екіпажі 8 ДПРЧ, МПО Сошично, МПО Качин, 102, Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.







Для сім'ї постраждалих збирають кошти. Охочі допомогти можуть перерахувати гроші за реквізитами: 5168757399411380 Матюк Богдана



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