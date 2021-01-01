Відремонтували відтинок траси «Київ-Ковель-Ягодин». ФОТО
Сьогодні, 07:31
На 3-кілометровій ділянці міжнародного автошляху М-07 "Київ – Ковель – Ягодин" (на м. Люблін) проклали новий проїзд з двома смугами для руху транспорту в одному напрямку.
Йдеться про відтинок дороги між населеними пунктами Довгоноси і Старі Кошари, що на Ковельщині, - повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
Конструктив дорожнього одягу новозбудованого проїзду зараз складається з міцної трьохшарової основи та двох шарів асфальту, що загалом становить 70 см.
Згодом ще буде 5 см верхнього шару зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.
Три шари асфальту середньою товщиною 25 см буде укладено і на існуючому проїзді, яким наразі здійснюється рух транспорту. Його поширимо з 9-ти до 11 метрів.
Який вигляд сьогодні має цей відтинок «варшавки» дивіться на порівняльній світлині.
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Йдеться про відтинок дороги між населеними пунктами Довгоноси і Старі Кошари, що на Ковельщині, - повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
Конструктив дорожнього одягу новозбудованого проїзду зараз складається з міцної трьохшарової основи та двох шарів асфальту, що загалом становить 70 см.
Згодом ще буде 5 см верхнього шару зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.
Три шари асфальту середньою товщиною 25 см буде укладено і на існуючому проїзді, яким наразі здійснюється рух транспорту. Його поширимо з 9-ти до 11 метрів.
Який вигляд сьогодні має цей відтинок «варшавки» дивіться на порівняльній світлині.
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