У Нововолинську через невиключений кип'ятильник ледь не згоріла квартира
Сьогодні, 06:29
2-го серпня у Нововолинську на 15-му мікрорайоні у будинку №12 виникла пожежа.
Мешканці розповіли, що у квартирі перебував неповнолітній хлопець, який лишив ввімкнутим кип’ятильник, що спровокувало появу вогню, - пише БУГ.
У кімнаті загорілось ліжко. Дим вчасно помітили діти та сусіди, які у цей момент перебували у дворі будинку.
Близько 21:00 за вище вказаною адресою рятувальниками було ліквідовано пожежу.
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Мешканці розповіли, що у квартирі перебував неповнолітній хлопець, який лишив ввімкнутим кип’ятильник, що спровокувало появу вогню, - пише БУГ.
У кімнаті загорілось ліжко. Дим вчасно помітили діти та сусіди, які у цей момент перебували у дворі будинку.
Близько 21:00 за вище вказаною адресою рятувальниками було ліквідовано пожежу.
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