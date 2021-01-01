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У Нововолинську через невиключений кип'ятильник ледь не згоріла квартира

У Нововолинську через невиключений кип'ятильник ледь не згоріла квартира
2-го серпня у Нововолинську на 15-му мікрорайоні у будинку №12 виникла пожежа.

Мешканці розповіли, що у квартирі перебував неповнолітній хлопець, який лишив ввімкнутим кип’ятильник, що спровокувало появу вогню, - пише БУГ.

У кімнаті загорілось ліжко. Дим вчасно помітили діти та сусіди, які у цей момент перебували у дворі будинку.

Близько 21:00 за вище вказаною адресою рятувальниками було ліквідовано пожежу.

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Теги: Нововолинськ, пожежа
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