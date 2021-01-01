У Нововолинську через невиключений кип'ятильник ледь не згоріла квартира





Мешканці розповіли, що у квартирі перебував неповнолітній хлопець, який лишив ввімкнутим кип’ятильник, що спровокувало появу вогню, - пише



У кімнаті загорілось ліжко. Дим вчасно помітили діти та сусіди, які у цей момент перебували у дворі будинку.



Близько 21:00 за вище вказаною адресою рятувальниками було ліквідовано пожежу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го серпня у Нововолинську на 15-му мікрорайоні у будинку №12 виникла пожежа.Мешканці розповіли, що у квартирі перебував неповнолітній хлопець, який лишив ввімкнутим кип’ятильник, що спровокувало появу вогню, - пише БУГ У кімнаті загорілось ліжко. Дим вчасно помітили діти та сусіди, які у цей момент перебували у дворі будинку.Близько 21:00 за вище вказаною адресою рятувальниками було ліквідовано пожежу.

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