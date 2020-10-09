Зеленський нагородив медаллю військового севастопольсько-волинської бригади





Про це йдеться в указі Президента України №339/2021 Про відзначення державними нагородами України.



За зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України президент постановив нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни» офіцера відділення по роботі з особовим складом 204-та Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна капітана Андрія Тюренкова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський нагородив військового севастопольсько-волинської бригади медаллю "Захиснику Вітчизни".Про це йдеться в указі Президента України №339/2021 Про відзначення державними нагородами України.За зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України президент постановив нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни» офіцера відділення по роботі з особовим складом 204-та Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна капітана Андрія Тюренкова.

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